Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm các gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 17/7, đoàn công tác do đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn 2 xã Ngọc Lặc, Luận Thành.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán cùng các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ngọc Lặc.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ngọc Lặc, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương lên đài tưởng niệm và từng phần mộ liệt sĩ; dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các thành viên trong đoàn dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ngọc Lặc.

Ngay sau lễ dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tới các đối tượng chính sách và người có công.

Theo đó, đoàn đã thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Quách Thị Tường, ở thôn Cao Thượng; bệnh binh hạng 2/3 Nguyễn Viết Chỉnh, ở thôn Lê Hoàn, xã Ngọc Lặc; gia đình chính sách, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học Hà Minh Khánh, ở thôn Xuân Thắng và thương binh hạng 3⁄4 Đặng Ngọc Oai, ở thôn Thành Thắng, xã Luận Thành.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán cùng các thành viên trong đoàn thăm hỏi, động viên, trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Quách Thị Tường.

Đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chính sách, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học Hà Minh Khánh.

Tại các gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thăm hỏi đời sống, sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, nạn nhân nhiễm chất độc hoá học; đồng thời, lắng nghe chia sẻ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những mất mát, hy sinh của các mẹ, các gia đình chính sách.

Đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các xã tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với những người có công với cách mạng; tạo điều kiện về vật chất, tinh thần để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống.

Mai Phương