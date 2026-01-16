Phim Tết 2026: Nhiều chủ đề quen thuộc, thách thức nào chờ người làm phim?

Mùa phim Tết năm nay sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 17/2 tức mùng 1 Tết với loạt tác phẩm: “Thỏ ơi!!” (Trấn Thành), “Nhà ba tôi một phòng” (Trường Giang), “Mùi phở” (Minh Beta), “Báu vật trời cho” (Lê Thanh Sơn).

4 phim đối đầu dịp Tết Nguyên đán 2026. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Bốn phim có chung hai chủ đề bao trùm là gia đình và tình cảm đôi lứa. Yếu tố nào sẽ giúp các phim khẳng định sức hấp dẫn của riêng mình, đặc biệt là trong một mùa phim đông đúc và đầy cạnh tranh như năm nay?

Phim gia đình và tình cảm “ngập” màn ảnh

Lâu nay, Tết Âm lịch vẫn được xem là mùa ăn nên làm ra nhất của điện ảnh Việt. Nhiều nhà làm phim có tiếng đổ công sức vào thời gian này với kỳ vọng có được doanh thu tốt, chiếm được cảm tình của khán giả nhiều độ tuổi.

Tuy nhiên thị trường năm nay cũng tạo ra cạnh tranh mạnh mẽ, đặc biệt khi giữa các phim có một số điểm tương đồng, dễ tạo ra so sánh.

“Nhà ba tôi một phòng” kể câu chuyện khoảng cách thế hệ của hai cha con người làm mắm truyền thống. Trong khi người cha (Trường Giang) lam lũ và quen chịu khổ, cô con gái “gen Z” (Minh Anh) lại giàu tham vọng, muốn thay đổi cuộc sống hiện tại bằng đam mê với thời trang.

Cảnh trong phim “Nhà ba tôi một phòng”.

Tình cảm gia đình cũng là chủ đề bao trùm trong “Mùi phở” của đạo diễn Minh Beta. Phim có sự góp mặt của Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Hinh và nữ diễn viên Thu Trang trong vai bố chồng, con dâu với nhiều mâu thuẫn trong văn hóa và quan điểm sống.

Tuy giống nhau về chủ đề khoảng cách thế hệ, “Nhà ba tôi một phòng” mang đậm màu sắc người dân lao động bình dân và có phần trẻ trung hơn, so với màu sắc gia phong, đậm chất Bắc Bộ, cùng hai thế hệ đã trải đời trong “Mùi phở.”

Mặt khác, “Báu vật trời cho” và “Thỏ ơi!!” đều có tình yêu đôi lứa là chủ đạo. Tuy vậy phim của Trấn Thành mang màu sắc thành thị và có phần đen tối hơn, mang đến chủ đề mối quan hệ độc hại, thao túng, thông qua phong cách kể chuyện hiện đại trên podcast (phát thanh).

Còn “Báu vật trời cho” lấy bối cảnh vùng du lịch ven biển miền Trung, để ngỏ một tình yêu giản dị và chân thành giữa một người mẹ đơn thân tần tảo (Phương Anh Đào) và một hướng dẫn viên du lịch trẻ trung, giàu năng lượng tích cực (Tuấn Trần).

Cặp diễn viên Phương Anh Đào và Tuấn Trần đã lần đầu bắt cặp trong “Mai” (2023), dễ tạo ra sự so sánh khi tái xuất cùng nhau trong phim mới.

Nhận định chung về loạt phim Tết, đạo diễn-Nghệ sỹ Ưu tú Bùi Trung Hải cho rằng các êkíp đã có lựa chọn tương đối an toàn khi gia đình và tình yêu đôi lứa luôn là hai đề tài dễ được quan tâm, ủng hộ dịp Tết.

“Đây là kỳ nghỉ dài nhất năm nên phim thường mang không khí gia đình sum họp, còn đề tài tình yêu đôi lứa dĩ nhiên luôn có sức hút lớn với giới trẻ,” ông nhận xét.

Đạo diễn này cũng cho rằng 2025 vừa qua là năm có nhiều dịp kỷ niệm lớn của đất nước, nhiều sự kiện được tổ chức với quy mô rất lớn. Đây là một yếu tố rất thuận lợi để khán giả Việt Nam hướng sự chú ý tới những bộ phim Việt Nam - yếu tố góp phần tạo nên doanh thu bùng nổ năm qua.

Tuy vậy nhà làm phim này cũng đồng tình: “Đúng là đôi khi sự quen thuộc, lặp lại chưa chắc đã tạo ra được sự thu hút đối với khán giả. Nhưng quan trọng vẫn là nội dung, chất lượng, cấu trúc kịch tính của bộ phim... sẽ tác động đến người xem như thế nào.”

Đi tìm nét độc đáo “ăn tiền”

Còn khoảng một tháng nữa mới đến thời điểm chính thức công chiếu. Hiện nay, mỗi êkíp đều đang triển khai các chiến lược quảng bá riêng.

Đội ngũ phim “Thỏ ơi!!” sử dụng phương án giấu mặt nữ chính để gây dựng sự tò mò, những phỏng đoán và tương tác của khán giả. “Nhà ba tôi một phòng” chưa tiết lộ hình ảnh hay bước ngoặt dẫn đến cao trào giữa hai cha con. “Mùi phở” đã tiết lộ một phần mâu thuẫn kinh điển về vai trò của người con dâu trong gia đình. Còn “Báu vật trời cho” úp mở về một người thứ ba do Quách Ngọc Ngoan - ngôi sao được chào đón khi trở lại màn ảnh lớn thời gian gần đây...

Nhiều nhà làm phim cũng thêm yếu tố ngôi sao để tiếp tục tạo sự quan tâm và lan truyền, như việc hé lộ có rapper Hieuthuhai tham gia phim của Trường Giang, hay Pháo là người đóng vai chính trong phim Trấn Thành và loạt gương mặt đình đám khác...

Sự đối đầu giữa “cặp bài trùng” một thời Trường Giang-Trấn Thành cũng cuộc chiến thêm phần căng thẳng. Trong khi đó đạo diễn Minh Beta là “tân binh” trên đường đua làm đạo diễn, còn Lê Thanh Sơn đã dày dạn kinh nghiệm nhưng chưa gặt hái thêm nhiều thành công phòng vé sau hiện tượng "Em chưa 18."

Dù trong thời gian này các nhà rạp chiếu thường ưu ái suất chiếu cho phim nội, thế nhưng lợi thế chung hoàn toàn có thể trở thành bất lợi chung. Thị trường dễ “đảo chiều” khi một phim thất thế, khán giả dồn sang ủng hộ những phim còn lại - hiệu ứng từng xảy ra giữa “Mai” với “Đào, phở và Piano” mùa phim Tết 2023 hay “Bộ tứ báo thủ” với “Nụ hôn bạc tỷ” năm 2024.

Trấn Thành và Trường Giang được coi như cặp bài trùng và “cây hài” trên trong nhiều chương trình truyền hình.

Giữa nhiều yếu tố để hút khách, người làm phim cần một tác phẩm tốt và sâu sắc để thực sự tạo ra hiệu ứng truyền miệng - “vũ khí” dẫn đến thành tích phòng vé.

“Giá trị quan trọng của bộ phim là làm cho khán giả cảm nhận sâu sắc và xúc động với câu chuyện trên màn ảnh. Đó là một hành trình mang đồng thời cả tính thẩm mỹ và thông điệp nội dung. Tính thẩm mỹ, sáng tạo và chiều sâu thông điệp càng sâu sắc, mạnh mẽ thì bộ phim sẽ càng dễ thu hút khán giả,” đạo diễn Bùi Trung Hải nhận định.

Mặt khác, điện ảnh 2026 cũng sẽ chịu áp lực phải vượt 2025 ở nhiều mặt, trong đó có sự đa dạng về thể loại và đề tài, cũng như “màu sắc” và chất riêng. Mỗi phim khác lạ và thử nghiệm nhiều hơn là đi vào lối mòn phòng vé.

Khi nói về yếu tố cần để điện ảnh Việt phát triển sau cơn bùng nổ doanh số năm 2025, nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng từng khẳng định: “Nếu tỷ lệ thành công cao nhưng tính đa dạng trong tác thấp, thì đó mới chỉ là thành công ngắn hạn.” Với 2026 trở đi, ông nhấn mạnh rằng điện ảnh Việt đã qua giai đoạn “chứng minh mình tồn tại. Việc cần làm bây giờ là chứng minh mình có bản sắc và có tương lai dài hạn"./.

Theo TTXVN