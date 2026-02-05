Chờ “bom tấn” điện ảnh đầu tiên về ông hoàng nhạc pop Michael Jackson

“Michael” - phim điện ảnh tiểu sử đầu tiên về Michael Jackson dự kiến sẽ ra mắt toàn cầu mùa Hè năm nay, từ ngày 24/4, trong đó có Việt Nam.

Phim do Antoine Fuqua làm đạo diễn, cháu ruột của Michael Jackson vào vai chính, khắc họa một phần cuộc đời của huyền thoại âm nhạc tài hoa nhưng cũng đầy tranh cãi.

Được đăng tải hôm 2/2, trailer đã đạt trên 6 triệu lượt xem sau hơn một ngày và đang tiếp tục tăng, lọt top xu hướng (trending) và trở thành trailer lập kỷ lục của hãng sản xuất Lionsgate.

"Người nổi tiếng nhất thế giới, nổi từ trước khi có internet và mạng xã hội. Đó là điều không thể chối cãi,“hay”Tôi nghĩ mọi người không hình dung nổi rằng bộ phim sẽ gây tác động lớn cỡ nào đâu" là các bình luận nhận về hơn 10.000 lượt thích dưới trailer.

Trước đó teaser (video quảng bá trước trailer) của phim đã đạt hơn 116 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ, theo tổng hợp của The Hollywood Reporter. Đây được xem là các số liệu dự báo cho doanh thu bùng nổ tại phòng vé.

Theo đó, trailer hé lộ nửa đầu sự nghiệp lẫy lừng của Michael Jackson, từ khi còn là nghệ sỹ nhí trong nhóm Jackson 5 cho đến khi muốn tách ra để phát triển sự nghiệp riêng cuối thập niên 1970. Dù gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cha Joe Jackson, đây chính là bước ngoặt cho sự thăng hoa trong sự nghiệp của Michael Jackson.

Hai thập niên 1980-1990 là giai đoạn đỉnh cao nhất sự nghiệp của ông với ba album “Off the Wall” (1979-1981), “Thriller” (1982-1986), “Bad” (1986-1989), bán được hàng trăm triệu bản toàn cầu - thuộc hàng top các danh ca ăn khách nhất mọi thời cho đến thời điểm hiện tại, mang về cho nghệ sỹ danh hiệu "ông hoàng nhạc pop."

Trong phim, hàng loạt điểm nhấn giúp định hình Michael Jackson thành biểu tượng lần lượt được kể ra. Từ vũ đạo moonwalk, găng tay kim cương, loạt trang phục mang tính biểu tượng, các MV đình đám định hình thị trường, dự án “We are the World” giúp gây quỹ cho trẻ em châu Phi... đến cả ấn tượng về một nghệ sỹ bùng nổ, táo bạo và đầy cuốn hút trên sân khấu lại là người nhút nhát, nội tâm và nhỏ nhẹ ở ngoài đời.

Jaafar Jackson, cháu của Michael vào vai với phong thái tự tin. Tuy lần đầu đóng phim, diễn viên sinh năm 1996 được kỳ vọng sẽ khắc họa sống động thần thái của người chú nhờ mối quan hệ máu mủ gần ruột thịt.

Trên nhiều diễn đàn trực tuyến, những cuộc bàn tán, tranh luận được “hâm nóng” trở lại khi trailer chính thức được công bố.

Khán giả không chỉ đón chờ những tâm sự của nam sỹ sau ánh đèn sân khấu, mà còn để xem đội ngũ làm phim có đề cập tới những lùm xùm đời tư của Michael Jackson hay không, đặc biệt khi quyền lực thuộc về những người điều phối di sản - gia tài của Michael Jackson.

Người hâm mộ cũng đặt nghi vấn cách phim khắc họa tuổi thơ mà theo Michael Jackson là bất hạnh vì có người cha hà khắc, đến những ảnh hưởng tâm lý khi liên tục chịu áp lực là người nổi tiếng nhất thế giới, chịu điều tiếng “nhuộm da” vì chứng bạch biến... nổi bật nhất là những vụ kiện tụng, cáo buộc đến nay chưa ngã ngũ về xâm hại trẻ em, gây chia rẽ dư luận.

Trước đó vào đầu năm 2025, báo chí Mỹ cho biết phim phải quay lại một số nội dung ở phần cuối vì liên quan đến Jordan Chandler - người từng cáo buộc Michael Jackson lạm dụng mình khi còn nhỏ, do vi phạm thỏa thuận cấm khai thác thương mại về người này. Đây là lý do phim phải rời ngày ra mắt từ tháng 5/2025 sang tháng 4/2026.

Về đội ngũ làm phim, “Michael” quy tụ một số cái tên nổi bật như Miles Teller trong vai John Branca - luật sư và người quản lý lâu năm của nam ca sỹ; Colman Domingo trong vai người cha Joe Jackson; Kat Graham trong vai nữ danh ca Dianna Ross, đồng thời là bạn thân của Michael Jackson...

Antoine Fuqua nổi tiếng với nhiều phim như “Nhà Trắng thất thủ” (The Olympus has Fallen), “Thiện ác đối đầu” (The Equalizer). Graham King, từng nhận giải Oscar, đảm nhiệm vai trò đồng sản xuất. Kịch bản dựa trên sáng tác gốc của John Logan - chủ nhân 3 đề cử giải Oscar.

Kinh phí làm phim được tiết lộ ở mức “khủng” - 155 triệu USD, lớn gấp đôi phim tiểu sử hào nhoáng về Elvis Presley, gấp 3 lần phim về ban nhạc Queen “Bohemian Rhapsody” trước đó.../.

