Phát động Cuộc thi tiếng Anh năm học 2026-2027

Chiều 8/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục Edutalk Holding tổ chức Lễ phát động và ký kết hợp tác Cuộc thi Tiếng Anh năm học 2026-2027, với chủ đề “Vũ đài trí tuệ - Thanh Hoa’s High School Battle”.

Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Giáo dục Edutalk Holding ký kết biên bản hợp tác Cuộc thi tiếng Anh, năm học 2026-2027.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Tỉnh đoàn cho biết, cuộc thi không chỉ nhằm tạo sân chơi kiến thức tiếng Anh mà còn giúp học sinh rèn luyện tư duy, bản lĩnh, kỹ năng giao tiếp và khả năng hội nhập. Đây cũng là dịp để học sinh các trường THPT giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy phong trào học và thực hành tiếng Anh trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, dành cho học sinh lớp 10, lớp 11 đang học tại các trường THPT và trường liên cấp có bậc THPT trên địa bàn tỉnh. Thời gian tổ chức từ ngày 18/9 đến 1/11/2026.

Ở cấp trường, thí sinh trải qua các vòng loại, chung kết và vòng thi cá nhân. Cấp tỉnh gồm vòng loại và chung kết. Nội dung thi bằng tiếng Anh, tập trung vào kiến thức tự nhiên và xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Cuộc thi Tiếng Anh, năm học 2026-2027.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Công ty Cổ phần Giáo dục Edutalk Holding đã ký kết biên bản hợp tác, đồng thời thực hiện nghi thức khởi động Cuộc thi tiếng Anh năm học 2026-2027.

Nguyễn Đạt