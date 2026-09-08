Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Giáo dục

Phát động Cuộc thi tiếng Anh năm học 2026-2027

Nguyễn Đạt
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục Edutalk Holding tổ chức Lễ phát động và ký kết hợp tác Cuộc thi Tiếng Anh năm học 2026-2027, với chủ đề “Vũ đài trí tuệ - Thanh Hoa’s High School Battle”.

Phát động Cuộc thi tiếng Anh năm học 2026-2027

Chiều 8/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục Edutalk Holding tổ chức Lễ phát động và ký kết hợp tác Cuộc thi Tiếng Anh năm học 2026-2027, với chủ đề “Vũ đài trí tuệ - Thanh Hoa’s High School Battle”.

Phát động Cuộc thi tiếng Anh năm học 2026-2027

Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Giáo dục Edutalk Holding ký kết biên bản hợp tác Cuộc thi tiếng Anh, năm học 2026-2027.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Tỉnh đoàn cho biết, cuộc thi không chỉ nhằm tạo sân chơi kiến thức tiếng Anh mà còn giúp học sinh rèn luyện tư duy, bản lĩnh, kỹ năng giao tiếp và khả năng hội nhập. Đây cũng là dịp để học sinh các trường THPT giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy phong trào học và thực hành tiếng Anh trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, dành cho học sinh lớp 10, lớp 11 đang học tại các trường THPT và trường liên cấp có bậc THPT trên địa bàn tỉnh. Thời gian tổ chức từ ngày 18/9 đến 1/11/2026.

Ở cấp trường, thí sinh trải qua các vòng loại, chung kết và vòng thi cá nhân. Cấp tỉnh gồm vòng loại và chung kết. Nội dung thi bằng tiếng Anh, tập trung vào kiến thức tự nhiên và xã hội.

Phát động Cuộc thi tiếng Anh năm học 2026-2027

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Cuộc thi Tiếng Anh, năm học 2026-2027.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Công ty Cổ phần Giáo dục Edutalk Holding đã ký kết biên bản hợp tác, đồng thời thực hiện nghi thức khởi động Cuộc thi tiếng Anh năm học 2026-2027.

Nguyễn Đạt

Từ khóa:

#Tỉnh Đoàn Thanh Hóa #Trường THPT #Tiếng anh #Cuộc thi #Năm học #MTTQ #phát động #Cổ phần #Công ty #Học sinh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tiếng trống khai trường và những kỳ vọng mới

Tiếng trống khai trường và những kỳ vọng mới

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5/9 luôn đem đến cảm xúc đặc biêt của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Từ những vùng núi cao đến các địa bàn ven biển, tiếng trống khai trường rộn rã vang lên, đánh dấu thời khắc năm học mới chính thức bắt đầu.
Chung một mái trường, chung một mục tiêu

Chung một mái trường, chung một mục tiêu

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/9, tiếng trống khai trường mở đầu cho năm học 2026-2027 đã vang lên. Với học sinh tại những trường vừa thực hiện sáp nhập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đây không chỉ là ngày bắt đầu một năm học mới, mà còn là dấu mốc của một chặng đường mới...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh