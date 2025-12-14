Pencak Silat Việt Nam ra quân toàn thắng ở các nội dung đối kháng SEA Games 33

Chiều ngày 14/12, chiến thắng đầy cảm xúc của Nguyễn Minh Triết đã khép lại ngày ra quân toàn thắng rực rỡ của đội tuyển Pencak Silat Việt Nam ở nội dung đối kháng.

Tiếp đà hưng phấn sau thắng lợi áp đảo của đồng đội Vũ Văn Kiên, Nguyễn Minh Triết bước vào trận mở màn gặp đối thủ Ahmad Hanin của Singapore.

Trái ngược với thế trận một chiều trước đó, cuộc đối đầu giữa Minh Triết và Hanin diễn ra căng thẳng với nhiều tình huống bất ngờ ngay từ những giây đầu tiên.

Dù thi đấu lấn lướt, nhưng võ sỹ Singapore lại sớm bị khiển trách lần 1 do tung đòn không hợp lệ.

Tận dụng tâm lý nôn nóng của đối thủ, Ban huấn luyện (BHL) Việt Nam đã chỉ đạo Minh Triết thay đổi chiến thuật: liên tục di chuyển rộng, làm chậm trận đấu khiến đối thủ Hanin liên tiếp mắc lỗi, dẫn đến bị khiển trách và sau đó là cảnh cáo.

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi hiệp 3 chưa kết thúc. Sau một pha áp sát, Minh Triết tung đòn đánh ngã xuất sắc khiến đối thủ văng ra khỏi thảm đấu. Tình huống này khiến VĐV Singapore nhận cảnh cáo lần thứ 3, đồng nghĩa với việc bị trừ điểm và xử thua kỹ thuật.

Chiến thắng nghẹt thở của Minh Triết không chỉ mang lại sự phấn khích tột độ cho BHL và toàn đội mà còn giúp đoàn quân của HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng cầm chắc trong tay ít nhất 2 suất bán kết – tương đương 2 tấm HCĐ quý giá ngay trong ngày đầu ra quân.

Ngày mai, các “chiến binh” còn lại sẽ đồng loạt xuất trận. Tâm điểm của người hâm mộ xứ Thanh sẽ dồn về hai nữ võ sỹ con cưng: Lê Thị Vân Anh (hạng 60kg) và Dương Thị Hải Quyên (hạng 55kg). Ngoài ra, những cái tên đáng chú ý khác như Nguyễn Duy Tuyến, Nguyễn Tấn Sang, Nguyễn Đức Hậu... cũng hứa hẹn sẽ mang về những tin vui tiếp theo.

Hoàng Sơn (Từ Bangkok, Thái Lan)