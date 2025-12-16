Pencak Silat Việt Nam giành 4 suất tranh huy chương vàng sau ngày thi đấu đầy thách thức

Ngày 16/12, tham gia tranh tài ở 10 hạng cân, Pencak Silat Việt Nam giành được 4 tấm vé dự chung kết sau ngày thi đấu trải qua nhiều tranh cãi và tiếc nuối.

Vũ Văn Kiên là võ sĩ mở màn cho ngày thi đấu bán kết của Pencak Silat Việt Nam và đã thất bại đầy tiếc nuối.

Khi trận đấu chỉ còn 4 giây, võ sĩ xứ Thanh “mắc bẫy” đối thủ khi vô tình tấn công về vị trí “nhạy cảm” - giữa khu vực có giáp và không giáp ở vùng cổ, VĐV chủ nhà Thái Lan ngay lập tức nằm sân và được đội ngũ y tế sớm nhận định không đủ khả năng tiếp tục thi đấu.

Sau khi tham khảo video xem lại tình huống, trọng tài video xác định Vũ Văn Kiên phạm lỗi với VĐV nước chủ nhà, đồng thời xử thua VĐV của Việt Nam.

Trận thua nghiệt ngã ngay trận mở màn phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của các võ sĩ ở những trận đấu sau đó. Lần lượt Nguyễn Minh Triết, Bùi Đình Quyết (giáp đỏ) hay Lê Thị Vân Anh đều tuột mất tấm vé đi tiếp do thiếu bản lĩnh ở một số thời điểm nhất định trong trận đấu.

VĐV xứ Thanh - Lê Thị Vân Anh để thua khi đánh mất lợi thế từ quá sớm trước đối thủ.

Như vậy, ở lần đầu tham dự SEA Games ở môn Pencak Silat, Vân Anh chính thức dừng bước với tấm HCĐ.

Đến buổi chiều, những cái tên chủ chốt xuất trận đã mang về những tấm vé đầu tiên cho Pencak Silat Việt Nam. Mở màn buổi chiều là VĐV Nguyễn Tấn Sang ở hạng cân 80 kg.

Võ sĩ sinh năm 1999 thể hiện bản lĩnh và thi đấu áp đảo, hiên ngang tiến vào chung kết gặp chủ nhà Thái Lan vào ngày mai 17/12.

Tương tự Tấn Sang, võ sĩ kì cựu Nguyễn Duy Tuyến cũng thể hiện phong độ vượt trội, dễ dàng đánh bại đối thủ đến từ Malaysia.

Với võ sĩ gốc Thanh Hóa, đây sẽ là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp, chính vì vậy anh đang đặt quyết tâm cao nhất hướng đến lần thứ 5 vô địch tại Đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Tấm vé thứ 3 của Pencak Silat Việt Nam thuộc về Dương Thị Hải Quyên - tài năng trẻ sinh năm 2007 của Thanh Hóa.

Một tài năng trẻ khác của sinh năm 2007 của Pencak Silat Việt Nam là Nguyễn Đức Hậu cũng đã có màn trình diễn tương đối ấn tượng.

Tuy nhiên, kinh nghiệm non trẻ khiến Đức Hậu tuột tấm vé vào chung kết dù đã có những thời điểm ở rất gần. Dù vậy, SEA Games 33 vẫn sẽ là trải nghiệm vô cùng đáng quý với võ sĩ trẻ đến từ Phú Thọ này.

Hai cặp bán kết cuối ngày của Lê Văn Phước và Vũ Đức Hùng diễn ra với những màn rượt đuổi tỉ số căng thẳng.

Lê Văn Phước dẫn điểm khá tốt ở hai hiệp đầu nhưng lại để thua ngược đáng tiếc ở hiệp 3, chấp nhận dừng bước với tấm HCĐ.

Ở trận đấu cuối ngày, Vũ Đức Hùng có màn đua thể lực với võ sĩ Allimar đến từ Philippines và phải nỗ lực đến những giây cuối cùng mới giành được tấm vé vào trận chung kết.

Kết thúc lượt trận bán kết, Pencak Silat Việt giành 4 vé vào chơi ở lượt trận chung kết. Các trận đấu sẽ diễn ra từ trưa mai (17/12).

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)