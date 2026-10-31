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Pakistan lạc quan thận trọng về nỗ lực trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran

Thúy Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Quân đội Pakistan cho biết đang “lạc quan một cách thận trọng” về triển vọng hòa giải giữa Mỹ và Iran, sau khi một phái đoàn cấp cao của Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ tới Tehran trong tuần này nhằm thúc đẩy giảm căng thẳng trong cuộc xung đột đã kéo dài 8 tháng qua.

Pakistan lạc quan thận trọng về nỗ lực trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran

Quân đội Pakistan cho biết đang “lạc quan một cách thận trọng” về triển vọng hòa giải giữa Mỹ và Iran, sau khi một phái đoàn cấp cao của Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ tới Tehran trong tuần này nhằm thúc đẩy giảm căng thẳng trong cuộc xung đột đã kéo dài 8 tháng qua.

Pakistan lạc quan thận trọng về nỗ lực trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran

Trung tướng Ahmed Sharif Chaudhry, người phát ngôn quân đội Pakistan ngày 30/10 cho rằng việc Thống chế Asim Munir, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan và là nhân vật chủ chốt trong nỗ lực trung gian hòa giải giữa Washington - Tehran hai lần tới Iran trong tháng này là dấu hiệu cho thấy đã xuất hiện những triển vọng tích cực.

Ông Chaudhry nhấn mạnh quân đội Pakistan vẫn sử dụng cách tiếp cận “lạc quan một cách thận trọng”, đồng thời cảnh báo vẫn còn những lực lượng có ảnh hưởng phản đối tiến trình hòa giải vì cho rằng xung đột mang lại lợi ích cho họ. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể những lực lượng này. Người phát ngôn quân đội từ chối tiết lộ nội dung các cuộc thảo luận tại Tehran cũng như việc Mỹ có ủng hộ chuyến đi của phái đoàn hay không.

Trong chuyến thăm Tehran ngày 26/10 cùng với ông Munir còn có Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia, Hoàng tử Khalid bin Salman, và người đứng đầu cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin.

Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan đã ký Thỏa thuận Phòng thủ chung Mecca ngày 7/8, theo đó một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ quốc gia thành viên nào sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào tất cả các bên. Thỏa thuận ngày càng có ý nghĩa trong bối cảnh xung đột Iran làm thay đổi các liên kết an ninh khu vực và gia tăng lo ngại về nguy cơ bất ổn lan rộng tại Trung Đông.

Ba quốc gia khẳng định thỏa thuận hướng tới mục tiêu răn đe tập thể và bảo đảm an ninh khu vực. Trong khi đó, giới phân tích nhận định việc triển khai thỏa thuận ngày càng gắn với nỗ lực của các cường quốc khu vực nhằm kiểm soát những hệ lụy từ cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ.

Sau cuộc hội đàm ngày 26/10, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố an ninh khu vực cần được bảo đảm bởi chính các quốc gia trong khu vực, không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Liên quan khả năng Iran tham gia Thỏa thuận Phòng thủ chung Mecca, ông Chaudhry cho biết văn kiện này không có điều khoản ngăn cản các thành viên mới gia nhập. Ông khẳng định bất kỳ quốc gia nào có chung tầm nhìn về răn đe tập thể và hòa bình khu vực đều được hoan nghênh, song quyết định cuối cùng thuộc về giới lãnh đạo chính trị của ba nước thành viên sáng lập.

Về khả năng Pakistan điều thêm binh sĩ tới Saudi Arabia theo thỏa thuận, ông Chaudhry cho biết điều này phụ thuộc vào tình hình thực tế và quyết định của giới lãnh đạo hai nước. Ông khẳng định Pakistan cam kết bảo vệ Saudi Arabia cũng như hai thánh địa Mecca và Medina, đồng thời nhấn mạnh Islamabad không tham gia cuộc xung đột giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen, vốn là xung đột nội bộ của Yemen.

Thúy Hà

Từ khóa:

#Pakistan #Saudi arabia #Xung đột #Quân đội #Thổ nhĩ kỳ #An ninh khu vực #Bộ trưởng quốc phòng

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