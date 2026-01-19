Oxfam: Tổng tài sản của các tỷ phú trên toàn cầu tăng vọt lên mức kỷ lục

Ngày 19/1, tổ chức Oxfam công bố báo cáo mới nhất cho biết tổng tài sản của các tỷ phú trên toàn cầu trong năm 2025 đã tăng vọt lên mức kỷ lục, làm trầm trọng thêm sự chia rẽ kinh tế và chính trị, đồng thời đe dọa sự ổn định của các thể chế dân chủ.

Giá trị tài sản ròng của các tỷ phú thế giới đã tăng thêm 16% trong năm 2025, đạt 18.300 tỷ USD, mức cao chưa từng có. (Nguồn: Getty images)

Theo báo cáo trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ), giá trị tài sản ròng của các tỷ phú thế giới đã tăng thêm 16% trong năm 2025, đạt 18.300 tỷ USD, mức cao chưa từng có. Tính từ năm 2020 đến nay, con số này đã tăng tới 81%.

Đáng chú ý, năm 2025 là năm đầu tiên ghi nhận số lượng tỷ phú vượt mốc 3.000 người, trong đó có Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, tỷ phú Elon Musk, là cá nhân đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản trên 500 tỷ USD.

Oxfam ước tính khoản lợi nhuận cộng gộp của giới siêu giàu trong năm qua lên tới 2.500 tỷ USD, tương đương tổng tài sản của 4,1 tỷ người nghèo nhất thế giới cộng lại.

Sự bùng nổ tài sản này diễn ra trong bối cảnh cứ 4 người trên thế giới thì có 1 người phải chật vật đối phó với tình trạng thiếu lương thực và gần 50% dân số toàn cầu vẫn sống trong cảnh nghèo đói.

Oxfam chỉ ra rằng đà tăng trưởng tài sản đột biến này bắt nguồn từ các chính sách kinh tế dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm việc cắt giảm thuế, bảo hộ các tập đoàn đa quốc gia và nới lỏng kiểm soát độc quyền. Bên cạnh đó, sự bùng nổ định giá của các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) cũng mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư giàu có.

Báo cáo của Oxfam nhấn mạnh thêm rằng giới siêu giàu hiện đang kiểm soát hơn 50% số tập đoàn truyền thông lớn nhất thế giới, như tỷ phú Jeff Bezos, Elon Musk hay Vincent Bolloré, tạo ra tầm ảnh hưởng sâu rộng lên cả truyền thông truyền thống và kỹ thuật số.

Trước thực trạng trên, Oxfam kêu gọi các chính phủ cần khẩn trương ban hành kế hoạch giảm thiểu bất bình đẳng và áp thuế cao hơn đối với khối tài sản cực lớn.

Hiện tại, mới chỉ có một vài quốc gia như Na Uy áp dụng thuế tài sản, trong khi Anh, Pháp và Italy vẫn đang trong quá trình tranh luận về các động thái tương tự./.

Theo TTXVN