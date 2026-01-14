Ông Trump kêu gọi người biểu tình Iran giành quyền kiểm soát các thể chế nhà nước

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời kêu gọi trực tiếp đối với người biểu tình tại Iran, thúc giục họ tiếp tục xuống đường và tìm cách giành quyền kiểm soát các thể chế nhà nước, đồng thời cảnh báo các quan chức Iran có thể phải đối mặt với “những hậu quả nghiêm trọng”.

Tổng Thống Mỹ kêu gọi người biểu tình Iran kiểm soát các thể chế nhà nước. Ảnh: Prameya English.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/1 tuyên bố, ông đang theo dõi sát diễn biến biểu tình tại Iran và Mỹ sẽ có hành động rất mạnh mẽ nếu chính phủ Iran có hành động cứng rắn với người biểu tình. Ông Trump cũng cho biết, phía Mỹ đã huỷ cuộc gặp dự kiến với các quan chức của Iran.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày đã ra thông báo kêu gọi công dân Mỹ đang có mặt tại Iran nên rời khỏi nước này ngay lập tức đồng thời khuyến khích việc di chuyển bằng đường bộ đến Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Armenia nếu an toàn.

Về phía Tehran, chính quyền Iran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau tình trạng bất ổn, coi đây là sự can thiệp từ bên ngoài. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng lên tiếng cảnh báo Washington, cho rằng Mỹ đang “tính toán sai lầm” trong cách tiếp cận đối với Iran. Đáng chú ý, những thông điệp này được đăng tải bằng tiếng Nga trên mạng xã hội.

Liên hợp quốc ngày 13/1 cũng đã bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực tại Iran. Ông Jeremy Laurence, người phát ngôn Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc kêu gọi chính quyền Iran ngay lập tức chấm dứt mọi hình thức bạo lực và đàn áp đối với những người biểu tình ôn hòa và khôi phục hoàn toàn quyền truy cập internet và dịch vụ viễn thông.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng cho biết, Liên minh châu Âu sẽ “nhanh chóng đề xuất thêm các biện pháp trừng phạt đối với những người chịu trách nhiệm về việc đàn áp các cuộc biểu tình ở Iran”. Các quốc gia châu Âu, bao gồm Anh, Pháp, Đức và Italia đã triệu tập đại sứ Iran tại các quốc gia này, phản đối tình trạng đàn áp người biểu tình của chính quyền Iran.

Các cuộc biểu tình bùng phát tại Iran, bắt đầu từ cuối tháng 12/2025. Ảnh: Le Monde.

Ở chiều ngược lại, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố, lên án sự can thiệp bên ngoài vào chính trị nội bộ của Iran và cho biết các mối đe dọa tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào nước này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu đã lên án các nỗ lực của các thế lực nước ngoài nhằm can thiệp vào Iran.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Al Jazeera.