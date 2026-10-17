Olaha Mạnh Đức đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam; Real Madrid yêu cầu Chủ tịch La Liga từ chức

Hình ảnh cổ động viên Thể Công Viettel “cô đơn” trên đất Indonesia gây sốt truyền thông quốc tế; Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xin lỗi nhưng căng thẳng nội bộ chưa hạ nhiệt trước thềm bầu cử; Real Madrid yêu cầu Chủ tịch La Liga Javier Tebas từ chức sau phát ngôn so sánh với Đức Quốc xã... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (17/10).

Olaha Mạnh Đức chính thức đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam, rộng mở cơ hội lên tuyển

Theo làm rõ mới đây, tiền đạo gốc Nigeria Michael Olaha (tên Việt Nam là Olaha Mạnh Đức) thực tế đã bắt đầu cư trú liên tục tại Việt Nam từ tháng 8/2021 thay vì mốc tháng 1/2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Olaha Mạnh Đức đã có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Do đó, anh đã hoàn tất đủ 5 năm sinh sống, chính thức đáp ứng đầy đủ điều kiện của FIFA để khoác áo đội tuyển quốc gia từ tháng 8/2026.

Hiện tại, chân sút đang khoác áo CLB Công an TP HCM đã có quốc tịch Việt Nam và đang được HLV Kim Sang-sik theo dõi sát sao. Trong bối cảnh hàng loạt trụ cột hàng công như Nguyễn Xuân Son hay Nguyễn Tài Lộc vắng mặt vì chấn thương, sự góp mặt tiềm năng của Olaha Mạnh Đức trong đợt tập trung tháng 11 tới được kỳ vọng sẽ là phương án bổ sung vô cùng quan trọng cho tuyển Việt Nam.

Hình ảnh cổ động viên Thể Công Viettel “cô đơn” trên đất Indonesia gây sốt truyền thông quốc tế

Hình ảnh một cổ động viên Việt Nam lặn lội sang Indonesia cổ vũ Thể Công Viettel trong trận đấu với Persib Bandung tại Cúp C2 châu Á mới đây đã gây sốt trên truyền thông Đông Nam Á.

Hình ảnh CĐV Thể Công Viettel “cô đơn” trên khán đài. Ảnh: Seasia Goal

Lọt thỏm giữa hàng vạn khán giả chủ nhà, nam cổ động viên vẫn kiên nhẫn ngồi lại đến hết trận dù đội nhà thua cuộc. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, được các trang thể thao khu vực như ASEAN Football hay Seasia Goal ca ngợi hết lời là biểu tượng của tình yêu bóng đá thuần khiết và lòng trung thành tuyệt đối.

Đông đảo người hâm mộ quốc tế cũng bày tỏ sự xúc động và dành sự tôn trọng đặc biệt cho hành trình đầy tâm huyết này.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xin lỗi nhưng căng thẳng nội bộ chưa hạ nhiệt trước thềm bầu cử

Tại cuộc họp của Hội đồng FIFA ở Zurich, Chủ tịch Gianni Infantino đã gửi lời xin lỗi vì những sai lầm trong kế hoạch đầu tư bản quyền World Cup trị giá 4,2 tỷ USD. Tuy nhiên, động thái này chưa thể làm dịu bớt căng thẳng, khi các đại biểu châu Âu tỏ ra thất vọng vì những chất vấn quan trọng về thương vụ bí mật này hay vụ can thiệp liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn không được giải đáp thỏa đáng.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: Getty

Dù vấp phải sự chỉ trích gay gắt và sức ép từ UEFA nhằm loại bỏ ông trong cuộc đua ghế chủ tịch vào tháng 3 tới, ông Infantino vẫn nhận được sự hậu thuẫn vững chắc từ các khu vực ngoài châu Âu, nổi bật là châu Phi, nhờ các gói hỗ trợ tài chính hấp dẫn và mạng lưới đồng minh rộng khắp.

Real Madrid yêu cầu Chủ tịch La Liga Javier Tebas từ chức sau phát ngôn so sánh với Đức Quốc xã

Real Madrid đã chính thức phát thông cáo yêu cầu Chủ tịch La Liga Javier Tebas từ chức ngay lập tức. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông Tebas so sánh phương thức hoạt động của kênh Real Madrid TV với các phương pháp tuyên truyền của Đức Quốc xã dưới thời Joseph Goebbels.

Chủ tịch La Liga Javier Tebas. Ảnh: AFP

Dù ông Tebas đã lên tiếng đính chính, Real Madrid vẫn kịch liệt bác bỏ, coi đây là hành vi xúc phạm nghiêm trọng và thể hiện sự thiếu trung lập của một quan chức cấp cao.

Bên cạnh đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng chỉ trích sự lơ là của La Liga và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đối với vụ bê bối Negreira, đồng thời đòi cải tổ toàn diện hệ thống trọng tài và cơ cấu quản lý bóng đá nước này.

HS