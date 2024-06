Nước ngập nhóm zalo phố

(Baothanhhoa.vn) - Thức dậy thấy nhóm zalo của phố có tới mấy chục tin mới quanh chuyện cơn mưa. Đêm qua mệt, nên tôi ngủ say không biết mưa to đến thế. May mà nước chưa ngập sâu như mọi khi, chứ không chiếc xe của tôi đã phải gọi cứu hộ đưa đi rồi.