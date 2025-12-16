Nước mắt Thanh Thúy và nỗi ấm ức trọng tài; MU hòa điên rồ với Bournemouth

U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33, được VFF thưởng nóng 500 triệu đồng; U22 Thái Lan tái ngộ U22 Việt Nam ở Chung kết SEA Games 33; MU hòa điên rồ 4-4 với Bournemouth, hàng công bùng nổ nhưng hàng thủ thảm họa... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (16/12).

U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33, được VFF thưởng nóng 500 triệu đồng

Chiều 15/12, U22 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng giàu cảm xúc 2-0 trước U22 Philippines trong trận bán kết, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Việt Nam xuất sắc giành vé vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Minh Chiến.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã trải qua 90 phút đầy thử thách trước lối chơi kỷ luật, phòng ngự số đông của đối thủ. Bản lĩnh của U22 Việt Nam chỉ được cụ thể hóa bằng hai bàn thắng liên tiếp ở những phút cuối: phút 89 và 90+2.

Ngay sau chiến thắng, Thường trực VFF đã quyết định thưởng nóng 500 triệu đồng cho toàn đội, nhằm ghi nhận nỗ lực, tinh thần thi đấu và thành tích giành vé vào trận đấu cuối cùng của giải. Đây là nguồn động viên kịp thời cho U22 Việt Nam trước khi bước vào trận chung kết với mục tiêu giành HCV.

U22 Thái Lan tái ngộ U22 Việt Nam ở Chung kết SEA Games 33

Tối 15/12, U22 Thái Lan đã giành chiến thắng 1-0 trước U22 Malaysia trong trận bán kết thứ hai môn bóng đá nam SEA Games 33. Chiến thắng này giúp đội chủ nhà tiến vào chung kết tranh Huy chương Vàng (HCV).

Các cầu thủ U22 Thái Lan ăn mừng bàn thắng trước U22 Malaysia (Ảnh: FAT).

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi sớm ở phút thứ 8 nhờ cú sút phạt trực tiếp hiểm hóc của Yotsakorn Burapha. Lợi thế của Thái Lan càng lớn hơn khi Malaysia phải thi đấu thiếu người từ phút 16 do nhận thẻ đỏ.

Dù không thể ghi thêm bàn thắng trong hiệp hai, U22 Thái Lan vẫn bảo toàn được chiến thắng 1-0. Với kết quả này, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ tái ngộ trong trận chung kết lịch sử, diễn ra vào 19h30 ngày 18/12.

Nước mắt Thanh Thúy và nỗi ấm ức trọng tài: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mất HCV sau màn kịch chiến 5 set

Tại Chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam đã có một màn kịch chiến nghẹt thở với chủ nhà Thái Lan, giằng co sòng phẳng đến tận điểm số cuối cùng của set 5, thua 23-25, và ngậm ngùi giành HCB.

Thanh Thúy không kiềm được nước mắt sau trận thua nghiệt ngã trước Thái Lan.

Sự kịch tính của trận đấu bị phủ bóng bởi những tranh cãi về công tác trọng tài, khi nhiều quyết định có lợi cho đội chủ nhà Thái Lan. HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã phải gay gắt bày tỏ: “Đây là đất Thái Lan, nên tôi chịu”, đồng thời động viên học trò Trần Thị Thanh Thúy (người bật khóc sau trận) rằng họ chỉ thiếu một chút may mắn.

Tuyển bóng chuyền Việt Nam được thưởng nóng.

Ghi nhận nỗ lực đáng khen ngợi của các cô gái Việt Nam (những người bỏ lỡ cơ hội giành HCV lịch sử), Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã quyết định thưởng nóng 500 triệu đồng cho toàn đội.

MU hòa điên rồ 4-4 với Bournemouth, hàng công bùng nổ nhưng hàng thủ thảm họa

Rạng sáng 16/12, Manchester United đã bị Bournemouth cầm hòa với tỷ số 4-4 tại Old Trafford trong trận cầu điên rồ nhất vòng 16 Ngoại hạng Anh. Dù hàng công đang dần hoạt động hiệu quả (ghi 30 bàn, ngang Arsenal), hàng thủ của MU tiếp tục gây thất vọng lớn khi để đội bóng không thắng 6 trận gần nhất chọc thủng lưới tới 4 lần.

MU đã vượt lên dẫn trước hai lần (Diallo, Casemiro), nhưng để Bournemouth dẫn lại 3-2 chỉ trong 6 phút đầu hiệp hai. Sau đó, “Quỷ đỏ” vùng lên mạnh mẽ, ghi liên tiếp hai bàn (Fernandes, Cunha) để dẫn 4-3, nhưng cuối cùng vẫn bị gỡ hòa 4-4 ở phút 84.

Trận hòa này khiến thầy trò HLV Ruben Amorim chưa thể chen chân vào top 4, tiếp tục đứng thứ 6 và kém Chelsea 2 điểm.

HS