Nỗ lực vượt khó của bộ môn bi sắt

5 năm trước, bộ môn bi sắt Thanh Hóa mới bước những bước đi đầu tiên trong khi nhiều tỉnh, thành, ngành đã phát triển môn này khá lâu. Vượt qua những khó khăn ban đầu, thành tích đội tuyển đã có những khởi sắc đáng mừng. Đây là tiền đề để bi sắt Thanh Hóa tiếp tục hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với tinh thần, khí thế cao nhất để quyết tâm giành thành tích về cho thể thao tỉnh nhà.

Các VĐV đội tuyển bi sắt Thanh Hóa tích cực rèn kỹ, chiến thuật trên sân tập.

Dù khá lạ lẫm so với nhiều người nhưng bi sắt là môn thể thao quý tộc có xuất xứ từ Pháp, được nhiều quốc gia phát triển trên thế giới đầu tư thể thao thành tích cao và có nhiều tiềm năng vươn tầm ASIAD, Olympic. Bi sắt phát triển tại Việt Nam từ đầu những năm 2000, được chơi và đẩy mạnh nhờ phong trào tại miền Nam và các tỉnh miền Tây. Sau năm 2007, môn thể thao này bắt đầu phát triển mạnh hơn ở phía Bắc, dần dần được quy hoạch và đầu tư bài bản, chuyên nghiệp hơn.

Xác định môn bi sắt có thể trở thành môn thể thao mũi nhọn, cuối tháng 1/2021, bộ môn bi sắt được thành lập với 8 vận động viên (VĐV) trong độ tuổi từ 15 đến 17, trong đó có 6 VĐV được tuyển mới và 2 VĐV được chuyển từ các bộ môn khác sang. Để khởi đầu cho bất kỳ việc gì cũng là điều không dễ dàng. Cả thầy và trò bộ môn bi sắt Thanh Hóa đã bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh. Đặc biệt bộ môn thành lập trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 trong nước diễn biến phức tạp. Các thành viên ban huấn luyện, cũng như VĐV không có điều kiện đi tập huấn chuyên môn tại các tỉnh, thành mạnh về bi sắt nên chủ yếu là “đóng cửa” tự tập luyện.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển bi sắt Thanh Hóa, Chu Đình Huy chia sẻ: “Thông thường, để biết chơi chỉ cần luyện tập 1 tháng, còn để tham gia thi đấu các giải thì VĐV phải luyện tập khoảng 5 năm. Tuy không kén chọn người chơi, nhưng để chơi được bi sắt, đòi hỏi người chơi phải có sức mạnh, sự khéo léo và niềm đam mê. Việc xây dựng được bộ khung ổn định là hết sức cần thiết thời điểm ban đầu”.

Khi ấy, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh và bộ môn bi sắt đều xác định phải có cách đi riêng để trước mắt là sớm bắt kịp trình độ các đội hàng đầu trong nước. Thời gian đầu bộ môn đã mời một HLV có kinh nghiệm của Nghệ An ra giúp đỡ về chuyên môn trong khoảng thời gian 3 tháng. Bên cạnh đó chấp nhận không đặt nặng thành tích mà tập trung xây dựng lực lượng. Việc tuyển mộ VĐV nhiều kinh nghiệm Lý Mỹ Vân (SN 1975, tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là TP Cần Thơ) là bước đi đúng đắn của bộ môn. Danh tiếng và kỹ thuật của anh trong làng bi sắt đã được khẳng định với nhiều HCV tại giải quốc nội, đặc biệt đã cùng đồng đội mang tấm HCĐ về cho đội tuyển Việt Nam tại SEA Game 30. Đây là giải pháp để đội tuyển vừa có nhân sự chất lượng, vừa là hình mẫu cho các VĐV trẻ học tập. Bên cạnh đó, ban huấn luyện xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện dài hạn, ngắn hạn và hằng năm cho từng VĐV theo từng giai đoạn phát triển; cải thiện kỹ năng, chiến thuật thi đấu phù hợp. Đảm bảo môi trường rèn luyện lành mạnh, xây dựng ý thức kỷ luật và tinh thần thi đấu cao cho các VĐV, cùng với đào tạo chuyên môn, công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng, ý chí được thực hiện thường xuyên. Đặc biệt các HLV lặn lội đến các địa phương trong tỉnh để tìm kiếm các gương mặt trẻ bổ sung cho đội tuyển.

Đến nay, đội tuyển bi sắt đã có bộ khung ổn định với 3 HLV, 14 VĐV, trong đó có 2 VĐV tuyến tỉnh, 3 VĐV tuyến trẻ và 9 VĐV tuyến năng khiếu. Qua đánh giá của các HLV, các VĐV đã vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu và đã bắt nhịp tốt với việc tập luyện hàng ngày. Các thành viên cốt cán của bộ môn cũng đã chủ động trau dồi công tác huấn luyện nhằm từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn cho các VĐV. Ngoài các VĐV đã khẳng định được tên tuổi như: Lý Mỹ Vân, Trần Hoàng Trọng, Trần Thanh Sang, Lê Thị Trà My, Lục Hải Yến thì một số gương mặt trẻ cũng đã ra mắt đầy hứa hẹn như: Nguyễn Khải Anh, Lang Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Thư...

Từ bộ khung ổn định, bi sắt Thanh Hóa dần khởi sắc. Năm 2023 và 2024 tại giải bi sắt vô địch quốc gia (VĐQG), đội tuyển giành được 1 HCB. “Cú hích” cho bi sắt Thanh Hóa chính là việc có HCV đầu tiên tại Giải bi sắt vô địch trẻ, thiếu niên toàn quốc năm 2024, tạo tiền đề để năm 2025 đội tuyển giành 2 HCB, 1 HCĐ tại giải bi sắt VĐQG, 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ tại vô địch trẻ, thiếu niên quốc gia. Qua đó đánh dấu bước trưởng thành của Thanh Hóa ở bộ môn thể thao này, động viên thầy và trò đội tuyển hăng say tập luyện cho các giải đấu quan trọng sắp tới.

Trưởng Phòng Quản lý huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Nguyễn Ngọc Hài, cho biết: Trong bối cảnh ngành thể thao của tỉnh đang nỗ lực tạo nhiều dấu ấn ở các môn mũi nhọn, bi sắt được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những bộ môn góp phần tạo nên bản sắc, khẳng định vị trí của Thanh Hóa trên bản đồ thể thao thành tích cao quốc gia. Trung tâm sẽ tạo điều kiện tốt nhất từ cơ sở vật chất, dụng cụ thi đấu, công tác huấn luyện, tập luyện, tập huấn và tham gia thi đấu các giải quốc gia sắp tới, đặc biệt chỉ đạo ban huấn luyện đưa ra kế hoạch huấn luyện, tập luyện rõ ràng cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đồng thời bộ môn tiếp tục quan tâm đến tuyển chọn, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, nhằm xây dựng lực lượng VĐV kế thừa và có chiều sâu; thường xuyên rà soát, đánh giá năng lực của từng VĐV, giúp VĐV phát huy tối đa năng lực, sở trường.

Bài và ảnh: Anh Tuân