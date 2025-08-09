Những nông dân khiến đất cằn “nở hoa”

Giữa thời buổi nông nghiệp đứng trước vô vàn thách thức, không ít người vẫn mạnh dạn dấn bước trên con đường làm giàu tại quê hương. Bằng tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, họ đang khiến những mảnh đất cằn cỗi “nở hoa”.

Ông Nguyễn Trọng Diện ở thôn Yên Bình, xã Công Chính với mô hình trồng hoa thiên lý cho hiệu quả cao.

Đó là trường hợp của anh Lê Văn Thành ở thôn Hữu Cần, xã Thắng Lợi, người đã mạnh dạn đưa giống nho Hạ Đen về gieo trồng trên vùng đất cằn, tạo ra mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm khá độc đáo. Vào những ngày hè cuối tuần, vườn nho của anh Thành lại tấp nập khách tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm hái nho.

Ý tưởng trồng nho của anh Thành nảy sinh sau chuyến được tham gia cùng đoàn cán bộ địa phương đi học tập kinh nghiệm tại Vĩnh Phúc năm 2022 (nay là tỉnh Phú Thọ). Thấy rõ tiềm năng thổ nhưỡng địa phương, anh Thành quyết tâm đầu tư hơn 1 tỷ đồng cải tạo đất, dựng nhà màng, mua cây giống. Ban đầu, nhiều người cho rằng anh mạo hiểm với cây nho, một loại cây trồng chưa phổ biến ở địa phương. Nhưng với sự kiên trì, học hỏi kỹ thuật từ các chủ vườn, gần 1ha nho của anh Thành sinh trưởng, phát triển tốt, sang năm thứ hai, vườn nho bắt đầu cho lãi gần 300 triệu đồng/năm. Không chỉ cung cấp nho tươi với giá từ 150 đến 250.000 đồng/kg, anh Thành mở dịch vụ tham quan, check-in, trải nghiệm hái nho cho trẻ nhỏ. Dịp cuối tuần, nông trại của anh đón hơn hàng chục lượt khách với doanh thu tăng gấp đôi.

Không gây chú ý với vẻ ngoài rực rỡ như vườn nho của anh Thành, nhưng ở xã Công Chính, cây hoa thiên lý lại được xem như cây “vàng xanh” của người nông dân. Mỗi sáng sớm, ông Nguyễn Trọng Diện ở thôn Yên Bình cùng các thành viên trong gia đình lại đồ đoàn, đèn chiếu sáng ra khu vườn rộng 2ha để thu hoạch hoa thiên lý. Ông Diện cho biết, hoa thiên lý thu hoạch buổi sáng sớm là tốt nhất, hoa giữ được độ thơm ngon và giá trị. Ông Diện kể, bản thân ông từng đi phụ hồ để có thu nhập duy trì cuộc sống, trong một lần đi làm xa ở tỉnh Hải Dương, thấy bà con trồng hoa thiên lý thu lợi cao nên mạnh dạn bỏ nghề, quay về quê khởi nghiệp. Bắt đầu chỉ với 3 sào đất, đến nay ông đã mở rộng lên tới 2ha, mỗi năm thu hơn 30 tấn hoa. Giá bán dao động 40.000 - 60.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí cho ông nguồn lãi lên tới gần nửa tỷ đồng.

Theo ông Diện, hoa thiên lý dễ trồng, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư ban đầu ít, chỉ sau 3 tháng cây bắt đầu ra hoa. Đặc biệt, chỉ cần lao động nhẹ, phù hợp cả người già lẫn phụ nữ tham gia chăm sóc, hái hoa. Mỗi năm người trồng chỉ làm 8 tháng nhưng thu nhập ổn định. Nhận thấy hiệu quả cao từ loại cây trồng này, những năm gần đây, hàng chục hộ dân ở xã Công Chính đã chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa thiên lý.

Ngày càng nhiều những mô hình kinh tế mà các ông chủ, bà chủ là những người nông dân dám nghĩ dám làm, minh chứng cho hướng đi đúng đắn của ngành nông nghiệp cũng như mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng giá trị tại các địa phương. Thống kê đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được hơn 5.000ha diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh trên cây trồng, rau các loại, mía, cây ăn quả và nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp, HTX sản xuất rau, củ, quả đã thực hiện dán tem QR-Code; thiết lập và quản lý mã vùng trồng cho các loại cây trồng phục vụ xuất khẩu. Để đồng hành cùng tinh thần “tự lực, tự cường” của người dân, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch, từng bước tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Đình Giang