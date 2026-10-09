Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đại hội Doanh nghiệp phường Sầm Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Thời sự 16:05 09/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 9/10, Hội Doanh nghiệp phường Sầm Sơn tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên phát huy tối đa tiềm năng kinh tế du lịch và thương mại dịch vụ của...

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia Thời sự 14:21 09/10/2026 Vào lúc 12 giờ 35 phút, ngày 9/10, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Techo (thủ đô Phnom Penh), bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 9 đến 10/10 theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Manet.