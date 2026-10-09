Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(Baothanhhoa.vn) - Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành chương trình, thông qua Nghị quyết Hội nghị cùng các nghị quyết, quy định, đề án và những nội dung thuộc thẩm quyền.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9/10, Công đoàn phường Quảng Phú tổ chức ra mắt 2 mô hình điểm năm 2026: “Công đoàn số - Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn” và “Mỗi đoàn viên công đoàn một ý tưởng sáng tạo”.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9/10, Hội Doanh nghiệp phường Sầm Sơn tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên phát huy tối đa tiềm năng kinh tế du lịch và thương mại dịch vụ của...
Vào lúc 12 giờ 35 phút, ngày 9/10, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Techo (thủ đô Phnom Penh), bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 9 đến 10/10 theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9/10, Đoàn giám sát số 236 Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại,...
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