Những mối lo hàng đầu của các CEO trên thế giới trong năm 2026

Bước vào năm 2026, trong khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu lo ngại về suy thoái, thì các Giám đốc điều hành (CEO) tại Mỹ lại xem “sự bất ổn kinh tế” là mối đe dọa lớn nhất. Đây là kết quả từ báo cáo khảo sát mới nhất do tổ chức nghiên cứu The Conference Board công bố.

Quang cảnh cảng hàng hóa Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khảo sát được thực hiện với hơn 1.700 CEO, bao gồm hơn 750 CEO ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Kết quả cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong tâm lý của các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ so với phần còn lại của thế giới.

Cụ thể, 43% số CEO tại Mỹ xếp hạng sự bất ổn kinh tế là mối đe dọa hàng đầu cho năm 2026, cao hơn nỗi lo về suy thoái (35%). Trong khi đó, trên toàn cầu, suy thoái kinh tế mới là mối đe dọa số một, chiếm 36%, còn sự bất ổn kinh tế chỉ đứng thứ hai (29%).

Bà Dana M. Peterson, chuyên gia kinh tế trưởng tại The Conference Board, nhận định bước vào năm 2026, các CEO đang phải đối mặt những áp lực hội tụ gây ảnh hưởng đến lợi nhuận và tăng trưởng. Đồng thời, những lực lượng này cũng thúc đẩy sự đổi mới, khiến hầu hết các CEO trên toàn thế giới tập trung vào việc cải tổ mô hình kinh doanh.

Để tăng cường lợi nhuận, 60% số CEO tại Mỹ cho biết ưu tiên hàng đầu của họ là thực hiện các thay đổi trong mô hình kinh doanh.

Dù thị trường lao động có dấu hiệu chậm lại, người lao động Mỹ vẫn duy trì quyền thương lượng cao về mức lương thưởng. Khoảng 27% số CEO tại Mỹ đánh giá “kỳ vọng về mức lương thưởng cao hơn” là thách thức then chốt trong tuyển dụng, tỷ lệ này cao hơn hẳn so với châu Á (19%) và châu Âu (15%).

Đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), mối quan tâm lớn nhất của các lãnh đạo doanh nghiệp trong năm 2026 là đo lường hiệu quả đầu tư. 46% số CEO tại Mỹ cho biết họ muốn cải thiện chất lượng và số lượng dữ liệu để đo lường tỷ suất hoàn vốn (ROI) từ AI, so với mức 33% của các CEO toàn cầu.

Đáng chú ý, các CEO tại Mỹ tỏ ra bi quan hơn về tác động của AI. 38% cho rằng AI sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công ty của họ trong năm nay do những thay đổi về xã hội, nhân khẩu học và công nghệ. Con số này ở các CEO trên toàn cầu là 30%.

Trước đó, theo kết quả nghiên cứu do Tập đoàn tuyển dụng LHH, đơn vị thuộc Tập đoàn Adecco, gần một nửa số doanh nghiệp trên thế giới thừa nhận đã phải cắt giảm nhân sự do tác động của AI.

Cuộc khảo sát được tiến hành với 2.000 nhà quản lý cấp cao tại 13 quốc gia, trong đó có Pháp, Đức, Italy, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Mỹ và Canada. Kết quả cho thấy 46% doanh nghiệp đã cắt giảm lao động vì sự phát triển của AI, trong khi 54% dự báo sẽ cần ít nhân công hơn trong 5 năm tới.

Ông Michaël Chambon, Giám đốc phụ trách chuyển đổi nghề nghiệp của LHH Pháp, nhận định AI đang “làm thay đổi sâu sắc các động lực của thị trường lao động." Ông cũng lưu ý rằng nhiều người lao động hiện nay vẫn đánh giá thấp tác động thực sự của AI đối với kỹ năng và tương lai nghề nghiệp của họ.

Trong khi đó, làn sóng phá sản doanh nghiệp tại Mỹ trong năm 2025 đã leo lên mức cao nhất kể từ sau cuộc Đại suy thoái năm 2008, phản ánh một môi trường kinh tế đầy khắc nghiệt với lạm phát kéo dài, lãi suất cao và chính sách thuế quan cứng rắn.

Theo báo cáo công bố gần đây của S&P Global Market Intelligence, có ít nhất 717 doanh nghiệp Mỹ nộp đơn xin bảo hộ phá sản tính đến hết tháng 11/2025, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước và là con số cao nhất kể từ năm 2010.

Danh sách các công ty quy mô lớn buộc phải tuyên bố phá sản trong năm qua trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chuỗi dược phẩm Rite Aid, hãng xét nghiệm di truyền 23andMe, chuỗi nhà hàng bình dân Hooters cho đến hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines. Diễn biến này cho thấy khó khăn không còn giới hạn trong một ngành riêng lẻ mà đã lan rộng toàn bộ nền kinh tế.

Tấn công mạng được xác định là rủi ro địa chính trị lớn nhất, với 54% số CEO tại Mỹ và 47% số CEO trên toàn cầu xếp hạng đây là mối lo ngại hàng đầu. Theo sau đó là các mối đe dọa về bất ổn địa chính trị và xung đột vũ trang.

Tuy nhiên, mức độ quan tâm về xung đột có sự phân hóa theo khu vực. Trong khi xung đột không phải là mối lo hàng đầu của các CEO ở Mỹ, thì các CEO tại Nhật Bản lại xếp xung đột ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương ở vị trí số một, các CEO tại châu Âu lo ngại về xung đột ở châu lục này ở vị trí thứ ba.

Bất chấp những lo ngại trên, Mỹ và Canada vẫn là khu vực mở rộng thị trường được ưu tiên nhất, với 53% tổng số người tham gia khảo sát lựa chọn./.

Theo TTXVN