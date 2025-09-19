Nhiều tiện ích từ sinh trắc học VNeID tại Cảng hàng không Thọ Xuân

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, thay vì phải mang theo nhiều loại giấy tờ và xếp hàng dài chờ đợi làm thủ tục bay như trước đây, từ đầu tháng 8/2025, tại Cảnh hàng không Thọ Xuân hành khách chỉ cần sử dụng ứng dụng VNeID tích hợp công nghệ sinh trắc học là có thể hoàn tất các thủ tục đi máy bay một cách nhanh chóng, tiện lợi.

Người dân thực hiện sinh trắc học qua ứng dụng VneID khi qua khu vực kiểm soát an ninh. Ảnh Công an Thanh Hoá.

Theo đó, chỉ cần vài giây, hệ thống có thể đối chiếu thông tin cá nhân của hành khách trên ứng dụng VNeID với dữ liệu sinh trắc học như nhận dạng khuôn mặt, vân tay đã được đăng ký.

Không chỉ mang lại sự tiện lợi cho hành khách, việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học còn góp phần tăng cường kiểm soát an ninh, an toàn. Theo đánh giá của các chuyên gia, công nghệ này giúp giảm thiểu nguy cơ sử dụng giấy tờ giả, nâng cao độ chính xác trong xác thực thông tin, đảm bảo quản lý chặt chẽ hành khách ngay từ khâu làm thủ tục.

Theo thống kê, chỉ sau hơn một tháng triển khai (từ 1/8 đến 10/9/2025), tại Cảng hàng không Thọ Xuân đã có gần 11.800 hành khách thực hiện thu thập sinh trắc học tại quầy thủ tục, chiếm 40,1% tổng số hành khách thông qua Cảng.

Để sử dụng dịch vụ sinh trắc học khi di chuyển bằng đường hàng không, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, cơ quan chức năng khuyến nghị hành khách chủ động nâng cấp tài khoản VNeID mức độ 2 và cập nhật phiên bản ứng dụng VneID mới nhất. Toàn bộ quá trình nhận diện sinh trắc học sẽ tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo an toàn thông tin cho hành khách. Trường hợp gặp khó khăn khi làm thủ tục sinh trắc học trên VNeID, hành khách có thể liên hệ quầy thông tin hỗ trợ tại sân bay để được hướng dẫn kịp thời.

Quốc Hương