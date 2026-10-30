Nhiều quốc gia châu Âu tăng cường lực lượng quân đội nhằm đáp ứng các yêu cầu an ninh

Ngày 29/10 Litva cho biết sẽ triển khai chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với toàn bộ nam giới đủ điều kiện nhập ngũ, trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang tăng cường lực lượng quân đội nhằm đáp ứng các yêu cầu an ninh, dù những chính sách này vấp phải sự phản đối từ một bộ phận người dân.

Theo thông báo của Chính phủ Litva, kế hoạch mới sẽ mở rộng đáng kể quy mô tuyển quân hằng năm, từ hơn 5.000 lên khoảng 7.500 nam giới. Tổng thống Gitanas Nauseda công bố quyết định sau cuộc họp Hội đồng Quốc phòng Nhà nước. Phụ nữ vẫn được tham gia quân đội trên cơ sở tự nguyện.

Litva từng bãi bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự năm 2008, nhưng khôi phục hình thức tuyển quân có chọn lọc vào năm 2015. Thủ tướng Mindaugas Sinkevicius nhận định việc áp dụng nghĩa vụ quân sự phổ cập là cần thiết và khó tránh khỏi trong bối cảnh hiện nay.

Xu hướng tăng cường tuyển quân cũng xuất hiện tại nhiều nước châu Âu. Ba Lan đang xem xét khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc, vốn được bãi bỏ năm 2009, với phương án áp dụng cho cả nam và nữ. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 53% người Ba Lan trong độ tuổi 18-24 phản đối kế hoạch này.

Tại Đức, nước này đã triển khai đăng ký quân sự bắt buộc đối với nam giới 18 tuổi, trong khi việc nhập ngũ vẫn dựa trên tinh thần tự nguyện. Quốc hội Đức có thể kích hoạt chế độ nghĩa vụ bắt buộc nếu không đạt chỉ tiêu tuyển quân hoặc tình hình an ninh xấu đi. Chính sách này đã vấp phải phản ứng từ một bộ phận giới trẻ. Các cuộc biểu tình tại khoảng 100 thành phố và thị trấn hồi tháng 9 thu hút khoảng 45.000 người tham gia. Số đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm cũng tăng lên hơn 12.000 trong 8 tháng đầu năm 2026.

Lê Hà.