Nhật Bản thông báo máy bay trực thăng mất tích gần núi lửa Aso

Theo giới chức Nhật Bản, ngày 20/1, một trực thăng du lịch chở 3 người đã mất liên lạc gần khu vực đỉnh núi Aso, tỉnh Kumamoto, Tây Nam nước này.

Khu vực gần đỉnh núi Aso, tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, nơi trực thăng du lịch chở 3 người mất liên lạc, ngày 20/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Hãng thông tấn Kyodo dẫn thông báo của cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết chiếc trực thăng nói trên cất cánh lúc 10h52 ngày 20/1 (theo giờ địa phương, tức khoảng 8h52 phút theo giờ Việt Nam) từ vườn thú Aso Cuddly Dominion ở thành phố Aso.

Theo doanh nghiệp được phép vận hành dịch vụ trực thăng du lịch, vào thời điểm khởi hành, trên khoang có 2 hành khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc) và 1 phi công. Đến khoảng 11h cùng ngày, phía đơn vị vận hành không thể liên lạc được với trực thăng.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã triển khai tìm kiếm tại khu vực gần miệng núi lửa Nakadake, một phần của núi lửa Aso vốn được xem là ngọn núi lửa hoạt động lớn nhất Nhật Bản và là một trong những núi lửa lớn nhất trên thế giới.

Theo đơn vị vận hành nói trên, đây là chuyến bay ngắm cảnh thứ ba trong ngày, 2 chuyến trước đó diễn ra bình thường.

Hiện giới chức Nhật Bản đang tiếp tục tìm kiếm, làm rõ vụ việc./.

Theo TTXVN

