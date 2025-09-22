Nhật Bản khởi động cuộc đua giành vị trí chủ tịch đảng cầm quyền

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chiến dịch tranh cử vị trí Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền để chọn người kế nhiệm Thủ tướng sắp mãn nhiệm Shigeru Ishiba đã bắt đầu vào ngày 22/9 với 5 nghị sỹ tham gia tranh cử cho cuộc bầu cử ngày 4/10.

Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi, con trai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy 2 nhân vật nổi bật nhất lần này là cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi, người đang hướng tới vị trí nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản và Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi, con trai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, dường như đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua song mã.

Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi, cựu Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Takayuki Kobayashi cũng đã tuyên bố tranh cử.

Đầu tháng này, Thủ tướng Ishiba đã tuyên bố ý định từ chức để chịu trách nhiệm về việc liên minh cầm quyền mất đa số trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 20/7.

Tuyên bố của ông Ishiba đã đẩy sớm thời điểm bầu cử chủ tịch tiếp theo của LDP vốn theo kế hoạch diễn ra vào năm 2027.

Bà Takaichi có chung quan điểm an ninh cứng rắn với cố Thủ tướng Shinzo Abe, trong khi ông Koizumi - ứng cử viên trẻ nhất trong số 4 ứng cử viên, gần đây đã thu hút sự chú ý với những nỗ lực giải quyết vấn đề giá gạo tăng cao.

Ông Hayashi là một người ôn hòa, nổi tiếng với kinh nghiệm thực tế, trong khi ông Motegi từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả là một nhà đàm phán "cứng rắn."

Nghị sỹ Kobayashi - cựu quan chức Bộ Tài chính, được đánh giá có xu hướng bảo thủ.

Chủ tịch LDP thường trở thành thủ tướng khi đảng này cùng với đối tác liên minh cấp dưới là đảng Công Minh nắm giữ đa số ghế trong Hạ viện. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mặc dù vẫn là đảng có nhiều ghế nhất tại Hạ viện nhưng LDP cùng với đối tác Công Minh không còn được đa số ghế vì đã mất quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử tháng 10/2024.

Vì vậy, về mặt lý thuyết chủ tịch tiếp theo của LDP không chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng nếu như các đảng đối lập đoàn kết để ủng hộ một chủ tịch đảng trong phe đối lập lên làm thủ tướng. Dù sao, giới phân tích vẫn nhận định đó là một khả năng thấp.

Theo các nhà phân tích, bất kỳ ai chiến thắng cũng sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề phức tạp, bao gồm dân số già hóa nhanh chóng, nợ quốc gia khổng lồ và nền kinh tế đang suy yếu do giá cả leo thang./.

Theo TTXVN