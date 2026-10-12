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Nhật Bản 4 năm liên tiếp được bình chọn là quốc gia hấp dẫn nhất thế giới

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Nhật Bản tiếp tục được độc giả tạp chí Condé Nast Traveler phiên bản Mỹ bình chọn là quốc gia hấp dẫn nhất thế giới năm thứ tư liên tiếp, trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến nước này không ngừng tăng và liên tục lập kỷ lục.

Nhật Bản 4 năm liên tiếp được bình chọn là quốc gia hấp dẫn nhất thế giới

Nhật Bản tiếp tục được độc giả tạp chí Condé Nast Traveler phiên bản Mỹ bình chọn là quốc gia hấp dẫn nhất thế giới năm thứ tư liên tiếp, trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến nước này không ngừng tăng và liên tục lập kỷ lục.

Nhật Bản 4 năm liên tiếp được bình chọn là quốc gia hấp dẫn nhất thế giới

Khách du lịch tham quan phố mua sắm ở quận Asakusa ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả Giải thưởng do độc giả bình chọn (Readers’ Choice Awards) năm 2026 của Condé Nast Traveler cho thấy Nhật Bản đứng đầu danh sách “Những quốc gia tuyệt vời nhất thế giới” (Best Countries in the World). Italy xếp thứ hai, tiếp theo là Ireland, Campuchia và Tây Ban Nha.

Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hút của Nhật Bản đối với du khách quốc tế, nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, ẩm thực đặc sắc và chất lượng dịch vụ du lịch.

Theo số liệu của Bộ Tư pháp Nhật Bản, năm 2025, đất nước Mặt trời mọc đón khoảng 42,7 triệu lượt khách quốc tế, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Trong thông cáo ngày 7/10, Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO) cho rằng kết quả bình chọn không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của tài nguyên du lịch mà còn ghi nhận những nét đặc trưng của đất nước như lòng hiếu khách và môi trường an toàn.

JNTO bày tỏ hy vọng sự ghi nhận liên tục của quốc tế sẽ góp phần thu hút thêm nhiều du khách đến Nhật Bản.

Giải thưởng Readers’ Choice Awards năm nay của tạp chí Condé Nast Traveler thu hút 798.867 lượt bình chọn của độc giả. Được tổ chức thường niên từ năm 1988, giải thưởng đánh giá các quốc gia, điểm đến và trải nghiệm du lịch dựa trên ý kiến độc giả, với nhiều hạng mục như quốc gia, khách sạn và du thuyền.

Ở phiên bản Anh của Condé Nast Traveler, Nhật Bản xếp thứ hai trong danh sách các quốc gia hấp dẫn nhất, sau Hy Lạp. Trong khi đó, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo trong top 5.

Tạp chí nhấn mạnh sức hấp dẫn đa dạng của Nhật Bản, từ hệ thống nhà hàng, suối nước nóng, mùa hoa anh đào đến mạng lưới đường sắt cao tốc, cũng như sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống, thiết kế hiện đại và đổi mới công nghệ.

JNTO khẳng định sẽ tiếp tục quảng bá những nét đặc sắc của các vùng miền Nhật Bản, từ thiên nhiên, văn hóa đến ẩm thực, đồng thời thúc đẩy du lịch đến các địa phương và hướng tới phát triển du lịch bền vững./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Nhật Bản #Quốc gia #Nhất thế giới #Quốc tế #Độc giả #Tạp chí #Đất nước mặt trời mọc #Giải thưởng #Phát triển du lịch #Đường sắt cao tốc

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