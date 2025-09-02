Nguyện viết tiếp lời thề độc lập

Mùa Thu tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cách đây vừa tròn 80 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” - lời thề độc lập thiêng liêng ấy là tuyên ngôn bất diệt về quyền dân tộc tự quyết, trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chúng ta tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của hàng triệu anh hùng liệt sĩ, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc. Từ một đất nước nô lệ, Việt Nam đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, tự mình làm chủ vận mệnh, từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Trong dòng chảy ấy, Thanh Hóa luôn có đóng góp đặc biệt, là hậu phương vững chắc cung cấp sức người, sức của trong hai cuộc kháng chiến. Trong công cuộc đổi mới, Thanh Hóa đã bứt phá với những dự án trọng điểm quốc gia như Khu Kinh tế Nghi Sơn và các tổ hợp công nghiệp, năng lượng, dịch vụ, du lịch, tạo động lực tăng trưởng mới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn Thanh Hóa phải trở thành “tỉnh kiểu mẫu”. Hôm nay, Thanh Hóa đã, đang từng bước hiện thực hóa mong muốn ấy, trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Viết tiếp lời thề độc lập 2/9 không chỉ là giữ vững chủ quyền mà còn là sứ mệnh kiến tạo sự phồn vinh, hạnh phúc cho Nhân dân. Trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0, đất nước ta cần một khát vọng lớn: đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI. Thanh Hóa cùng cả nước phải khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, phát huy truyền thống tự lực tự cường, chăm lo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả. Mỗi người dân Thanh Hóa cần ý thức trách nhiệm viết tiếp lời thề độc lập bằng những việc làm thiết thực, đó là lao động cần cù, học tập sáng tạo, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chúng ta càng thêm tự hào và biết ơn thế hệ đi trước, đồng thời nguyện đồng sức, đồng lòng viết tiếp lời thề ấy bằng khát vọng phát triển. Với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Thanh Hóa nguyện sẽ cùng cả nước biến lời thề độc lập thành hiện thực, xây dựng một nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Thanh Hóa