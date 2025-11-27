Nguyễn Thị Hương - “Đóa hoa nở muộn” mang về HCV SEA Games thứ 10 cho “Gia đình Taekwondo” Thanh Hóa

Không chỉ là niềm tự hào của thể thao xứ Thanh, gia đình của “độc cô cầu bại” Nguyễn Văn Hùng - Nguyễn Trọng Cường - Nguyễn Thị Hương còn ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử thể thao nước nhà nhờ kỳ tích “có một không hai” khi giành tới 10 huy chương Vàng tại đấu trường SEA Games.

Giọt nước mắt của sự tự hào

Ngược dòng thời gian về ngày 18/5/2022, tại nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội), không khí của SEA Games 31 như vỡ òa khi nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hương (giáp xanh) xuất sắc đánh bại đối thủ mạnh Kirstie Elaine Alora (Philippines) trong trận chung kết hạng cân 73kg nữ.

Chiến thắng 10-8 trước đương kim Á quân, người từng dự Olympic và giành nhiều HCV SEA Games trước đó, không chỉ đưa Hương lên đỉnh vinh quang mà còn đánh dấu một cột mốc lịch sử của gia đình.

Ngay khoảnh khắc ấy, trên khán đài, HLV Nguyễn Văn Hùng - người cậu ruột, đồng thời là huyền thoại của Taekwondo Việt Nam - đã không kìm được nước mắt. Bức ảnh ba cậu cháu cùng xòe 10 ngón tay biểu trưng cho 10 tấm HCV SEA Games ngay sau đó đã gây “bão” truyền thông.

HLV Nguyễn Văn Hùng xúc động chia sẻ: “Khi Hương giành HCV, tôi đã khóc vì hạnh phúc. Đây là chiếc HCV thứ 10 của gia đình tôi qua các kỳ SEA Games”. Đó là những giọt nước mắt không chỉ của niềm vui chiến thắng, mà còn là sự tự hào khi thấy thế hệ sau đã xứng đáng tiếp bước cha chú.

Trước khi Nguyễn Thị Hương bước lên bục cao nhất, cái tên Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Trọng Cường (hai người cậu ruột của Hương) đã là những tượng đài không thể thay thế của Taekwondo Việt Nam. (Ảnh: Đức Cường)

Nguyễn Văn Hùng, người được mệnh danh là “độc cô cầu bại” của Taekwondo Đông Nam Á, đã thiết lập một kỷ lục để đời với 5 lần liên tiếp giành HCV SEA Games (từ năm 1999 đến 2007). Ở hạng cân của mình, anh gần như không có đối thủ tại khu vực, cùng với đó là 2 lần giành huy chương tại đấu trường ASIAD.

Tiếp nối anh trai, võ sĩ Nguyễn Trọng Cường cũng xuất sắc không kém khi mang về 4 tấm HCV SEA Games cho Tổ quốc.

Sự tiếp nối của ngọn lửa đam mê

Nguyễn Văn Hùng là người mở đường, khai phá vinh quang với Taekwondo. Sau đó, anh truyền cảm hứng cho người em trai Nguyễn Trọng Cường. Và nhiều năm sau, chính hai người cậu huyền thoại ấy lại tiếp tục “truyền lửa”, phát hiện và đào tạo cô cháu gái Nguyễn Thị Hương.

Hương đến với Taekwondo khá muộn, khi đã là nữ sinh THPT. Thấy cháu có chiều cao tốt và tố chất, các cậu đã định hướng Hương theo nghiệp võ. “Trong mắt em các cậu là thần tượng, là động lực nhưng cũng là cái bóng quá lớn buộc em phải nỗ lực gấp nhiều lần”, Hương tâm sự.

Hương được ví như “đóa hoa nở muộn” bởi phải đến năm 26 tuổi - độ tuổi mà nhiều VĐV đã nghĩ đến chuyện giải nghệ hoặc đạt độ chín từ lâu - cô mới lần đầu tiên chạm tay vào tấm HCV SEA Games.

Thất bại tại SEA Games 30 năm 2019 không làm cô nản chí, mà ngược lại, dưới sự dìu dắt trực tiếp của hai người cậu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thanh Hóa, Hương đã kiên trì rèn luyện để hái “quả ngọt” tại SEA Games 31.

Thành tích của Nguyễn Thị Hương không dừng lại ở HCV thứ 10 ấy. Sau vinh quang tại SEA Games 31, cô tiếp tục cống hiến và mang về thêm 1 tấm HCB quý giá tại SEA Games 32 trên đất Campuchia, làm dày thêm bảng thành tích đồ sộ của gia đình.

Hiện tại, Nguyễn Thị Hương đã dần chuyển sang công tác huấn luyện tại đội tuyển Taekwondo Việt Nam. Từ một VĐV, giờ đây Hương lại tiếp bước các cậu mình, trở thành người thầy, đem kinh nghiệm và nhiệt huyết để đào tạo nên những thế hệ võ sĩ mới cho nước nhà.

Kỳ tích của gia đình “10 HCV SEA Games” tại Thanh Hóa là minh chứng cho giá trị của sự nỗ lực và tính kế thừa trong thể thao. Dù xuất phát điểm ở đâu, dù là “độc cô cầu bại” hay “đóa hoa nở muộn”, vinh quang chỉ đến với những ai kiên trì đổ mồ hôi trên sàn tập.

Hoàng Sơn