Người trẻ đầu tư học tiếng Trung

Ngoại ngữ ngày càng trở thành một kỹ năng được nhiều người trẻ chủ động đầu tư để mở rộng cơ hội học tập và việc làm. Bên cạnh tiếng Anh, tiếng Trung đang nhận được sự quan tâm của học sinh, sinh viên và người đi làm. Từ các lớp học trực tiếp đến những khóa học trực tuyến, nhiều người trẻ đang dành thời gian và chi phí để trang bị thêm ngôn ngữ này cho hành trang tương lai.

Tiếng Trung đang dần trở nên phổ biến, đặc biệt với người trẻ.

Học ngoại ngữ từ nhu cầu thực tế

Thay vì học tiếng Trung đơn thuần vì yêu thích ngôn ngữ hay văn hóa, nhiều người trẻ hiện nay bắt đầu với những mục tiêu cụ thể hơn. Cơ hội nghề nghiệp, yêu cầu của công việc và mong muốn tạo thêm lợi thế sau khi tốt nghiệp là những lý do khiến không ít sinh viên lựa chọn đầu tư cho ngoại ngữ thứ hai.

Hoàng Thanh Huyền, 20 tuổi, ở phường Hạc Thành bắt đầu học tiếng Trung với mong muốn trang bị thêm cho mình một kỹ năng ngoài chuyên ngành đang theo học. Sau thời gian tìm hiểu, Huyền nhận thấy việc sử dụng thêm một ngoại ngữ có thể mở ra nhiều sự lựa chọn hơn trong tương lai.

“Lúc đầu mình học vì muốn biết thêm một ngoại ngữ, nhưng càng tìm hiểu càng thấy tiếng Trung có thể mang đến nhiều cơ hội hơn trong công việc. Vì vậy, mình không muốn chỉ học để biết những câu giao tiếp cơ bản mà đặt mục tiêu học lâu dài để sau này có thể sử dụng khi cần”, Huyền chia sẻ.

Quá trình học ngoại ngữ đòi hỏi thời gian và sự kiên trì, bởi việc biết một số từ vựng hay giao tiếp đơn giản khác với khả năng sử dụng ngôn ngữ trong học tập và công việc.

“Điều mình xác định ngay từ đầu là phải học đều. Tiếng Trung không thể học vài tháng rồi nghĩ rằng mình đã có thêm một lợi thế. Mình muốn học từng bước, trước hết là giao tiếp, sau đó tiếp tục nâng cao để có thể sử dụng tốt hơn. Nếu sau này công việc cần đến thì mình đã có một nền tảng”, Huyền cho biết.

Huyền chủ động dành thời gian tự học tiếng Trung, chuẩn bị thêm kỹ năng cho học tập và công việc trong tương lai.

Không chỉ sinh viên, nhiều phụ huynh cũng bắt đầu quan tâm đến việc cho con tiếp cận tiếng Trung từ sớm. Việc lựa chọn một ngoại ngữ ngoài tiếng Anh được một số gia đình xem là khoản đầu tư dài hạn, giúp con có thêm thời gian tích lũy kiến thức trước khi xác định rõ định hướng nghề nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Tâm, một phụ huynh tại phường Hạc Thành cho biết gia đình chị quyết định cho con học tiếng Trung sau khi nhận thấy nhu cầu sử dụng ngoại ngữ ngày càng phổ biến trong nhiều lĩnh vực.

“Thị trường lao động bây giờ cạnh tranh hơn trước rất nhiều. Tôi thấy có nhiều công việc yêu cầu hoặc ưu tiên người biết thêm ngoại ngữ, trong đó tiếng Trung được đề nghị khá phổ biến. Vì thế, gia đình muốn cho con học dần từ sớm, trước mắt là để có thêm một kỹ năng, sau này khi xác định được ngành nghề thì có thể phát triển sâu hơn”, chị Tâm chia sẻ.

Đa dạng hình thức học, đầu tư cho chặng đường dài

Ghi nhận tại Hệ thống đào tạo tiếng Trung Hồng An, Thanh Hóa, vào dịp hè, số người tìm hiểu và đăng ký học tiếng Trung có xu hướng tăng khi học sinh và người đi làm có thêm thời gian để đầu tư cho việc học, nâng cao kiến thức. Bên cạnh các giờ học ngôn ngữ, nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa Trung Quốc cũng được tổ chức, góp phần tạo thêm hứng thú và giúp học viên tiếp cận tiếng Trung theo những cách trực quan, sinh động hơn.

Không chỉ học ngôn ngữ, học viên còn được tiếp cận các hoạt động trải nghiệm văn hóa Trung Quốc.

Chị Lê Thị Phương Anh, Trưởng phòng kinh doanh Hệ thống đào tạo Tiếng Trung Hồng An, Thanh Hóa cho biết học viên tại trung tâm hiện chủ yếu là học sinh và người đi làm.

“Vào thời gian hè, nhu cầu tìm hiểu và đăng ký học tiếng Trung tăng lên. Học sinh và người đi làm có thêm thời gian rảnh nên cũng có nhu cầu học tập, phát triển thêm kiến thức. Hiện nay, hai nhóm đối tượng này chiếm số lượng khá đông tại hệ thống”, chị Phương Anh cho biết.

Theo chị Phương Anh, mục tiêu học tiếng Trung của từng nhóm cũng có sự khác biệt. Với học sinh, nhiều em lựa chọn học để chuẩn bị cho các định hướng học tập trong tương lai, trong đó có việc thi vào lớp chuyên tiếng Trung, xét tuyển đại học hoặc tìm kiếm cơ hội du học.

Trong khi đó, người đi làm thường quan tâm nhiều hơn đến khả năng sử dụng tiếng Trung như một kỹ năng phục vụ công việc. Việc sở hữu thêm ngoại ngữ được kỳ vọng giúp họ có thêm lựa chọn về vị trí việc làm cũng như cơ hội cải thiện thu nhập.

Bên cạnh các lớp học trực tiếp, việc học tiếng Trung hiện nay cũng có nhiều hình thức tiếp cận hơn. Các khóa học trực tuyến, ứng dụng học ngoại ngữ, video ngắn hướng dẫn trên các nền tảng mạng xã hội hay những cộng đồng tự học giúp người học dễ dàng tìm kiếm tài liệu và lựa chọn phương pháp phù hợp nhưng không đồng nghĩa với việc có thể sử dụng thành thạo một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, các nền tảng số có thể hỗ trợ người học tiếp cận kiến thức, nhưng kết quả cuối cùng phụ thuộc vào thời gian và sự kiên trì mà mỗi người dành cho quá trình đó.

Việc học tiếng Trung đang thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Sự đa dạng của các lớp học trực tiếp, khóa học trực tuyến và nền tảng tự học giúp việc tiếp cận ngôn ngữ này trở nên dễ dàng hơn.

Khi yêu cầu về kỹ năng của thị trường lao động ngày càng cao, việc người trẻ chủ động học thêm ngoại ngữ cho thấy sự thay đổi trong cách chuẩn bị hành trang nghề nghiệp. Từ việc xem Tiếng Trung là ngoại ngữ để học thêm, thì nay nhiều người đã đưa ngoại ngữ này vào kế hoạch phát triển năng lực của bản thân.

Nam Phương