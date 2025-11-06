Người tiêu dùng mạnh tay chi hơn 5,77 triệu tỷ đồng cho mua sắm và dịch vụ

Những số liệu về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cho thấy sức mua của người dân đang phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là trong các ngành dịch vụ, du lịch.

Ngày 6/11, Cục Thống kê đã công bố những số liệu đầy lạc quan về tình hình bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, cho thấy sức mua của người dân tiếp tục tăng trưởng.

Tính chung 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5,77 triệu tỷ đồng, tăng ấn tượng 9,3% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội, phản ánh hiệu quả của các chính sách kích cầu và chương trình xúc tiến du lịch.

Mặc dù hoạt động thương mại và dịch vụ trong tháng Mười chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt tại một số địa phương, song báo cáo cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vẫn ước tăng nhẹ 0,2% so với tháng Chín và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy khả năng thích ứng và phục hồi của thị trường nội địa.

Riêng trong tháng Mười, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 598,4 nghìn tỷ đồng. Các nhóm hàng có mức tăng trưởng đáng chú ý so với cùng kỳ năm trước, bao gồm hàng may mặc tăng 12,3%, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 8,9%, lương thực, thực phẩm tăng 8,4%, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,1% và du lịch lữ hành cũng ghi nhận sự khởi sắc.

Theo đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa trong 10 tháng ước đạt 4,4 triệu tỷ đồng, chiếm 76,2% tổng mức và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tiếp tục dẫn đầu với mức tăng 10%, hàng may mặc tăng 8,6%, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,1%, vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 6,9%.

Nhiều địa phương đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng hóa tích cực là Đà Nẵng tăng 9,4%, Cần Thơ tăng 8,7%, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng cùng tăng 8,3%, Hà Nội tăng 8,0%.

Đáng chú ý, ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong 10 tháng ước đạt 695,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 12 % tổng mức và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh (tăng 18,1%), Đà Nẵng (tăng 16,1%), Cần Thơ (tăng 12,8%), Hà Nội (tăng 12,2%) và Hải Phòng (tăng 11,8%).

Đặc biệt, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 77,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng mức và tăng tới 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng ấn tượng này là kết quả của việc các địa phương đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình kích cầu du lịch và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch ngay từ đầu năm. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với mức tăng 23,2%, Hà Nội tăng 20,4%, Quảng Ninh tăng 18,2%, Vĩnh Long tăng 16,3%, Huế tăng 15,5%.

Ngoài ra, doanh thu dịch vụ khác trong 10 tháng ước đạt 600,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng mức và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước./.

