Người dân Lào vượt núi sang Mường Lát khám, chữa bệnh

Không chỉ vượt những cung đường đèo dốc để đón bệnh nhân nước bạn Lào về cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Mường Lát còn hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh. Đội ngũ y, bác sĩ chủ động học tiếng Lào để thuận tiện giao tiếp, chăm sóc và điều trị cho người bệnh.

Những chuyến xe nghĩa tình nơi cửa khẩu Tén Tằn

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, chúng tôi được biết, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận, khám và điều trị cho hàng trăm lượt bệnh nhân đến từ nước bạn Lào. Không chỉ chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương, bệnh viện còn duy trì những chuyến xe cấp cứu đến cửa khẩu đón người bệnh trong tình trạng nguy kịch.

“Có những ca bệnh đưa đến Cửa khẩu Tén Tằn trong tình trạng nguy cấp, ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi chỉ tính bằng phút. Tuy nhiên, nhờ được cấp cứu kịp thời, nhiều bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch”, bác sĩ Hồ Văn Trọng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát chia sẻ.

Bác sĩ Hồ Văn Trọng.

Theo bác sĩ Trọng, ngay khi nhận được thông tin có bệnh nhân Lào cần cấp cứu, bệnh viện khẩn trương huy động ê-kíp y, bác sĩ, điều dưỡng cùng xe cứu thương vượt khoảng 12 km đến Cửa khẩu Tén Tằn. Tại đây, các y, bác sĩ phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan hoàn tất thủ tục, nhanh chóng đưa người bệnh về bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Hoạt động này được Bệnh viện Đa khoa Mường Lát duy trì nhiều năm qua, góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ y tế đối với người dân nước bạn, nhất là trong những tình huống cấp cứu nguy hiểm đến tính mạng.

“Sự phối hợp kịp thời giữa các lực lượng hai bên biên giới giúp người dân nước bạn có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt là trong những tình huống cấp cứu”, bác sĩ Trọng cho biết.

Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người dân Lào

Cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa khoảng 230 km, Bệnh viện Đa khoa Mường Lát nhiều năm qua đã tiếp nhận hàng nghìn lượt bệnh nhân đến từ nước bạn Lào. Để được khám, chữa bệnh tại đây, nhiều người phải vượt quãng đường dài qua những cung đường miền núi hiểm trở.

Theo bác sĩ Trọng, lượng bệnh nhân Lào đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện khá đông, xuất phát từ việc điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực y tế tại một số địa phương vùng biên của nước bạn còn hạn chế. Vì vậy, khi mắc bệnh nặng hoặc cần can thiệp chuyên sâu, người dân thường tìm sang Bệnh viện Đa khoa Mường Lát để được thăm khám, điều trị.

Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các trường hợp cấp cứu ngoại khoa như viêm ruột thừa, chấn thương xương khớp, cùng các bệnh lý nội khoa liên quan đến tim mạch, hô hấp, gan, thận. Một số bệnh nhân phải điều trị dài ngày, cần được theo dõi sức khỏe và thực hiện các kỹ thuật y tế.

Bệnh nhân Lá Phòn (13 tuổi) ở huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước Lào sau khi điều trị tại bệnh viện đã có thể tự đi lại.

Sau vài ngày được chăm sóc, cháu Lá Phòn (13 tuổi), ở huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã có thể tự đi lại bình thường. Hiện cháu đang điều trị áp xe vùng khoeo chân trái tại bệnh viện.

“Sự tận tình của các thầy thuốc giúp gia đình vơi bớt lo lắng sau hành trình dài vượt núi sang Việt Nam chữa bệnh”, người nhà bệnh nhân Lá Phòn chia sẻ.

Cùng với việc nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị, bệnh viện còn duy trì chính sách hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho bệnh nhân Lào.

Theo bác sĩ Trọng, do quy định về nguồn kinh phí hỗ trợ thay đổi, số lượng bệnh nhân nước bạn sang khám, chữa bệnh giảm so với giai đoạn trước năm 2022. Hiện nay, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 250 - 300 lượt bệnh nhân Lào.

Trong quá trình điều trị, bệnh viện hỗ trợ toàn bộ tiền công khám, công thực hiện kỹ thuật và tiền giường bệnh. Người bệnh chỉ phải thanh toán tiền thuốc và các vật tư thuộc danh mục phải chi trả theo thực tế sử dụng.

Theo bác sĩ Trọng, đối với người dân vùng miền núi, biên giới của Lào, chính sách hỗ trợ này góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế khi mắc bệnh, nhất là những trường hợp phải điều trị dài ngày.

Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát mỗi năm đón tiếp hàng trăm bệnh nhân đến từ nước bạn Lào.

Bác sĩ vùng biên “song ngữ” Việt - Lào

Bất đồng ngôn ngữ là một trong những trở ngại trong quá trình khám, chữa bệnh cho người dân nước bạn Lào. Việc trao đổi về triệu chứng, tiền sử bệnh hay hướng dẫn điều trị đòi hỏi sự chính xác, trong khi không phải bệnh nhân nào cũng biết tiếng Việt.

Từ thực tế đó, Bệnh viện Đa khoa Mường Lát đã cử nhiều cán bộ, nhân viên tham gia các khóa đào tạo tiếng Lào ngắn hạn do Trường Đại học Hồng Đức tổ chức, nhằm nâng cao khả năng giao tiếp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu khám, chữa bệnh cho người dân nước bạn.

Đến tháng 10/2026, trong tổng số 93 cán bộ, nhân viên, bệnh viện có hơn 10 người sử dụng thành thạo tiếng Lào. Đặc biệt, tất cả các khoa, phòng đều có nhân sự biết tiếng Lào để hỗ trợ phiên dịch khi cần thiết.

Biển hướng dẫn tại bệnh viện được bố trí song ngữ Việt - Lào.

Bác sĩ Trọng cho biết, việc giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Lào giúp thầy thuốc thuận lợi hơn trong khai thác triệu chứng, nắm bắt tình trạng sức khỏe và giải thích phương pháp điều trị. Người bệnh cũng dễ dàng trình bày tình trạng bệnh, hiểu rõ hướng dẫn của bác sĩ và phối hợp tốt hơn trong quá trình chữa trị.

“Chăm sóc sức khỏe cho người dân Lào không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, tình cảm của đội ngũ thầy thuốc nơi biên giới. Vì vậy, bệnh viện luôn cố gắng bố trí nhân lực, phương tiện và nguồn lực cần thiết để hỗ trợ người bệnh”, bác sĩ Trọng chia sẻ.

Từ những chuyến xe cấp cứu vượt núi đến cửa khẩu Tén Tằn, chính sách hỗ trợ chi phí điều trị đến những lời hỏi thăm bằng tiếng Lào, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Mường Lát đang góp phần chăm sóc sức khỏe người dân nước bạn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào tiếp tục được vun đắp.

Đặng Trung