Lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng người bệnh

Chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở việc chẩn đoán đúng, điều trị hiệu quả mà còn bắt đầu từ sự thấu hiểu, sẻ chia và lắng nghe những mong muốn của người bệnh. Tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, những buổi họp Hội đồng người bệnh được duy trì như một cầu nối giữa thầy thuốc và người bệnh. Ở đó, mỗi ý kiến được ghi nhận, mỗi băn khoăn được giải đáp và mỗi chia sẻ đều góp phần để chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng tốt hơn.

Một buổi họp Hội đồng người bệnh tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

Tại các buổi họp Hội đồng người bệnh, không khí trao đổi diễn ra cởi mở. Người bệnh được trực tiếp nêu những vấn đề còn chưa rõ trong quá trình khám, điều trị; chia sẻ những trải nghiệm khi sử dụng các dịch vụ y tế cũng như những mong muốn đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện.

“Tôi thấy những buổi gặp gỡ như thế này rất thiết thực. Có những điều trong quá trình khám, điều trị chúng tôi chưa hiểu rõ thì được các bác sĩ giải thích cụ thể. Người bệnh cũng có cơ hội nói lên những tâm tư, nguyện vọng của mình. Đặc biệt, với người cao tuổi như chúng tôi, được bác sĩ quan tâm, hướng dẫn tận tình thì rất yên tâm.”, ông Mai Văn Hoan, xã Nga Sơn chia sẻ.

Tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, Họp Hội đồng người bệnh được tổ chức mỗi tháng một lần. Đây là dịp để những người trực tiếp sử dụng dịch vụ y tế được bày tỏ ý kiến. Từ những điều tưởng chừng rất nhỏ như thái độ giao tiếp, hướng dẫn thủ tục, thời gian chờ đợi đến những thắc mắc liên quan đến chuyên môn, tất cả đều được tiếp nhận với tinh thần cầu thị. Đối với Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, mỗi ý kiến của người bệnh là một kênh thông tin thực tế, giúp nhìn nhận rõ hơn những mặt đã làm được cũng như những vấn đề cần tiếp tục cải thiện. Bởi chất lượng khám, chữa bệnh không chỉ được đánh giá qua kết quả điều trị mà còn thể hiện ở sự hài lòng, tin tưởng của người bệnh trong suốt quá trình đến bệnh viện.

Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Thanh Hóa lắng nghe chia sẻ của người bệnh.

Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Văn Tuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Thanh Hóa cho biết: “Thông qua các buổi họp Hội đồng người bệnh, chúng tôi mong muốn tạo điều kiện để người bệnh được nói lên những ý kiến, nguyện vọng của mình. Bệnh viện luôn xác định, người bệnh là trung tâm của hoạt động chăm sóc và điều trị. Những phản ánh, góp ý dù lớn hay nhỏ đều được chúng tôi tiếp thu, xem xét để kịp thời điều chỉnh, nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như tinh thần, thái độ phục vụ. Điều quan trọng là người bệnh cảm thấy được tôn trọng, được quan tâm và thực sự yên tâm khi đến khám, điều trị tại bệnh viện.”

Một nội dung ý nghĩa khác được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Hội đồng người bệnh là truyền thông, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe mắt. Đặc biệt, với nhóm bệnh nhân cao tuổi, đây là hoạt động thiết thực bởi tuổi tác thường đi kèm với những thay đổi về chức năng thị giác và nguy cơ xuất hiện các bệnh lý về mắt. Thông qua sự hướng dẫn của cán bộ y tế, người bệnh được cung cấp thêm kiến thức về cách chăm sóc, bảo vệ đôi mắt; tầm quan trọng của việc khám mắt định kỳ, sử dụng thuốc đúng theo chỉ định và không tự ý thay đổi phương pháp điều trị. Đặc biệt, người bệnh được lưu ý cần quan tâm đến những dấu hiệu bất thường về thị lực, không chủ quan khi mắt nhìn mờ, đau nhức hoặc xuất hiện những biểu hiện khác thường.

Bác sĩ truyền thông, tư vấn chăm sóc mắt cho người cao tuổi tại buổi họp Hội đồng người bệnh.

Những kiến thức tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp người bệnh chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe. Bởi trên thực tế, không ít người có tâm lý cho rằng nhìn mờ là biểu hiện bình thường của tuổi già, hoặc chỉ tìm đến cơ sở y tế khi thị lực đã suy giảm rõ rệt. Sự chủ quan ấy có thể khiến việc phát hiện và điều trị một số bệnh lý về mắt gặp nhiều khó khăn.

Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Xuân Hùng, Trưởng khoa Khám bệnh – Cấp cứu, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa cho biết: “Đối với người cao tuổi, việc chăm sóc và bảo vệ mắt cần được thực hiện thường xuyên. Người bệnh nên duy trì thói quen khám mắt định kỳ, sử dụng thuốc đúng hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý mua thuốc điều trị khi chưa được thăm khám. Khi có các biểu hiện như nhìn mờ, đau nhức mắt hoặc thị lực thay đổi bất thường, cần đến cơ sở chuyên khoa để được kiểm tra. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa rất quan trọng trong bảo vệ thị lực.”

Người bệnh được trao đổi những thắc mắc và chia sẻ những trải nghiệm dịch vụ chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Từ những buổi tư vấn trực tiếp, nhiều kiến thức về chăm sóc mắt được truyền tải theo cách gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm người bệnh. Không chỉ nghe bác sĩ giải thích, người bệnh còn có thể đặt câu hỏi về chính tình trạng sức khỏe của mình, những khó khăn gặp phải trong sinh hoạt và cách duy trì hiệu quả điều trị sau khi ra viện. Với người cao tuổi, việc sử dụng thuốc đúng cách, tái khám đúng hẹn hay nhận biết những dấu hiệu bất thường đôi khi cần được hướng dẫn nhiều lần. Sự kiên nhẫn giải thích của cán bộ y tế vì thế không chỉ giúp người bệnh hiểu hơn về bệnh lý mà còn tạo dựng niềm tin, giúp họ chủ động phối hợp trong quá trình điều trị.

Điều đáng quý ở những buổi họp Hội đồng người bệnh không chỉ nằm ở lượng kiến thức được truyền đạt hay những vấn đề được giải đáp, mà còn ở sự tương tác hai chiều giữa người bệnh và nhân viên y tế.

Nếu như trước đây, người bệnh thường ở vị trí tiếp nhận thông tin và thực hiện các chỉ định điều trị thì thông qua những hoạt động như thế này, họ có thêm cơ hội tham gia vào quá trình cải thiện chất lượng dịch vụ. Những lời góp ý chân thành, những chia sẻ từ trải nghiệm thực tế giúp bệnh viện có thêm góc nhìn từ phía người sử dụng dịch vụ, từ đó hoàn thiện hơn quy trình chăm sóc.

Với Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, mỗi ý kiến của người bệnh là một cơ hội để hoàn thiện.

Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Xuân Tuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện mắt Thanh Hóa nhấn mạnh: “Bệnh viện xác định việc nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh phải được thực hiện đồng bộ, từ chất lượng chuyên môn, điều kiện khám chữa bệnh đến giao tiếp, ứng xử và tinh thần phục vụ. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động gặp gỡ, lắng nghe người bệnh, tăng cường tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe để người bệnh không chỉ được điều trị tốt mà còn được hướng dẫn, đồng hành trong quá trình bảo vệ sức khỏe đôi mắt.”

Một buổi họp Hội đồng người bệnh có thể khép lại sau những câu chuyện, những câu hỏi và lời giải đáp. Nhưng điều đọng lại không chỉ là những kiến thức về chăm sóc sức khỏe mắt, mà còn là cảm giác được quan tâm, được chia sẻ và được tôn trọng của mỗi người bệnh. Bởi đôi khi, để chăm sóc người bệnh tốt hơn, điều cần thiết không chỉ là những trang thiết bị hiện đại hay những kỹ thuật điều trị tiên tiến, mà còn bắt đầu từ việc dành thời gian lắng nghe họ. Lắng nghe để hiểu những lo lắng, thấu cảm những khó khăn và kịp thời điều chỉnh những điều còn chưa phù hợp.

Với Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, mỗi ý kiến của người bệnh là một cơ hội để hoàn thiện. Và khi sự chăm sóc được bắt đầu từ sự thấu hiểu, niềm tin của người bệnh cũng được vun đắp từ những điều giản dị nhất.

Thùy Dung