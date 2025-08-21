“Ngọn hải đăng” 408m tại Đà Nẵng cao thứ 2 Việt Nam có gì đặc biệt?

Tòa tháp với chiều cao 408m – “nóc nhà” miền Trung và cao thứ hai Việt Nam sắp được xây dựng tại Đà Nẵng. Công trình biểu tượng này nằm trong siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) vừa được Tập đoàn Sun Group khởi công ngày 19/8.

Tòa tháp 69 tầng nằm trong đại dự án Da Nang Downtown rộng gần 77ha tại phường Hòa Cường, tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng. Đây là vị trí đắc địa ven sông Hàn, có thể ví như “trung tâm của trung tâm” – khu đất vàng hiếm hoi còn sót lại giữa trái tim Đà Nẵng.

Khi hoàn thành, công trình hứa hẹn mang đến cho Đà Nẵng một dấu ấn kiến trúc mang tầm biểu tượng, khẳng định “thương hiệu riêng” của “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”, như TP HCM sở hữu Landmark 81 (cao 461m) hay Hà Nội có Keangnam Tower (350m), Lotte Center (272m)...

Điểm khác biệt lớn nhất của tòa tháp nằm ở ngôn ngữ kiến trúc thấm đẫm bản sắc Việt. Lấy “ngũ hành” làm cảm hứng, công trình hiện lên duyên dáng với thân tháp gợi hình tà áo dài trắng bay trong gió, đỉnh tháp lại bùng lên như ngọn lửa khát vọng, để ánh mặt trời len qua khoảng trống vòng cung, tỏa chiếu xuống thành phố tựa một ngọn hải đăng soi đường.

Cận cảnh kiến trúc đặc biệt phần đỉnh tháp phản chiếu ánh sáng mặt trời, tượng trưng cho sự phát triển rực rỡ của Đà Nẵng trong kỷ nguyên vươn mình.

Không chỉ mang ý nghĩa về sự phát triển kinh tế, tòa tháp 69 tầng Đà Nẵng còn hướng đến một biểu tượng tổng hòa, mang ý nghĩa văn hóa truyền thống, giá trị kết nối vùng miền và khát vọng vươn mình của thành phố.

Bên trong tòa tháp là không gian “all in one”: tích hợp khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, sky bar, đài quan sát và khu hội nghị – triển lãm quốc tế.

Với sự xuất hiện của tòa tháp biểu tượng này, lần đầu tiên miền Trung sở hữu một công trình skyline tầm cỡ quốc tế, khẳng định vai trò cầu nối Bắc – Nam, trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu khu vực của Đà Nẵng, sánh ngang với 2 đầu đất nước.

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của tòa tháp nói riêng, siêu tổ hợp Da Nang Downtown nói chung tại vị trí “kim cương” ven sông Hàn sẽ tạo cú hích kinh tế và du lịch mạnh mẽ, tạo thành tổ hợp kinh tế đêm sôi động thu hút du khách, kéo theo giá trị bất động sản, dịch vụ, thương mại tăng trưởng.

Tòa tháp được kỳ vọng trở thành điểm đến check-in của du lịch toàn cầu giống như Marina Bay Sands (Singapore) hay Petronas Twin Towers (Malaysia). Cộng hưởng với sức hút kinh tế đêm và các tiện ích vui chơi giải trí khác, Da Nang Downtown sẽ trở thành “nam châm” hút khách du lịch, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế địa phương, mở ra cơ hội “vàng” cho các nhà đầu tư.

“Tòa tháp 69 tầng là điểm nhấn giúp Da Nang Downtown trở thành tâm điểm du lịch. Cùng với việc phát triển kinh tế đêm, Đà Nẵng sẽ trở thành “thành phố đáng đến – đáng sống - đáng thức”, với những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. Nơi đây được kỳ vọng sẽ sánh ngang với những tổ hợp vui chơi giải trí đêm nổi tiếng tại Thượng Hải, Hongkong (Trung Quốc), Singapore... đưa Đà Nẵng vươn tầm thành phố quốc tế”, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung khẳng định.

