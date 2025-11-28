Điều gì khiến giới đầu tư Hà Nội “săn lùng” Vinhomes Hạ Long Xanh lúc này?

Dòng tiền đầu tư tại Hà Nội đang dịch chuyển mạnh khỏi khu vực nội đô vốn đã đạt ngưỡng tăng giá và quỹ đất khan hiếm. Thay vào đó, nhà đầu tư ưu tiên những thị trường hội tụ ba yếu tố then chốt: vị trí chiến lược, biên độ tăng giá rõ rệt và nhu cầu sử dụng thực.

Trong bối cảnh đó, Vinhomes Hạ Long Xanh tại phường Tuần Châu và Hà An, tỉnh Quảng Ninh nổi lên như điểm đến được săn đón nhất thời điểm hiện tại nhờ quy mô 4119ha, hệ sinh thái Vinhomes đồng bộ và hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ tăng trưởng hạ tầng mạnh nhất của Quảng Ninh trong thập kỷ qua.

Hãy cùng chúng tôi phân tích chi tiết hơn về những lý do khiến dự án thu hút dòng vốn đầu tư Thủ đô qua bài viết dưới đây!

Quý khách muốn xem thông tin chi tiết về dự án và phân tích chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia về tiềm năng đầu tư giai đoạn này, bấm xem ngay tại: VINHOME HẠ LONG XANH

Lý do giới đầu tư Hà Nội đang “săn lùng” Vinhomes Hạ Long Xanh

Sức hút của Vinhomes Hạ Long đến từ vị trí chiến lược trong tam giác kinh tế Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh, quy mô gần 4119ha, hệ sinh thái Vingroup đẳng cấp và động lực tăng trưởng mạnh từ hạ tầng vùng giai đoạn 2025 đến 2030.

Đó là nền tảng khiến nhiều nhà đầu tư Hà Nội coi đây là cơ hội tích sản an toàn và sinh lời bền vững.

Khoảng cách di chuyển thuận tiện, gần Hà Nội nhưng giá trị vượt trội

Nhờ cao tốc Hà Nội Hải Phòng Hạ Long, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long chỉ khoảng 90 phút, ngắn hơn nhiều so với các điểm nghỉ dưỡng phổ biến như Sầm Sơn, Cát Bà, Đồ Sơn, Tam Đảo hay Sa Pa.

Lợi thế kết nối này giúp Vinhome Hạ Long Xanh trở thành lựa chọn second home lý tưởng cho gia đình Hà Nội, vừa phục vụ nghỉ dưỡng cuối tuần vừa khai thác cho thuê theo mô hình villa hoặc homestay chuyên nghiệp. Khi nhu cầu sử dụng thực tăng cao, tính thanh khoản và giá trị tài sản được củng cố bền vững

Vị trí của Vinhome Hạ Long Xanh thuận tiện kết nối đến Hà Nội và tam giác kinh tế của khu vực

Quý khách muốn đầu tư liền kề tại dự án, bấm xem ngay thông tin, giá bán và phân tích lý do nên mua từ chuyên gia tại: LIỀN KỀ VINHOMES HẠ LONG XANH

Biên độ tăng giá hấp dẫn nhờ hạ tầng vùng bứt phá

Quảng Ninh bước vào giai đoạn tăng tốc hạ tầng mạnh mẽ nhất với hàng loạt dự án chiến lược gồm cầu Cửa Lục 1, 2, 3, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, hầm xuyên Vịnh Cửa Lục, cao tốc ven biển 176km và nâng cấp sân bay Vân Đồn cùng chuỗi cảng và logistics Quảng Yên.

Cầu Cửa Lục 3 nằm gần Vin Hạ Long Xanh giúp dự án hưởng trọn lợi thế kết nối và nâng tầm giá trị

Khi các mảnh ghép hạ tầng hoàn chỉnh, giá trị bất động sản đô thị ven biển được dự báo tăng trưởng mạnh.

Theo đánh giá của chuyên gia, biên độ tăng giá kỳ vọng tại khu vực này có thể đạt từ 20 - 30%/năm. Vinhomes Hạ Long Xanh nằm chính giữa tâm điểm kết nối đó, trở thành điểm đón sóng tăng giá lớn nhất khu vực

Nhu cầu ở thực mạnh từ chuyên gia và dòng tiền tích sản dài hạn

Bất động sản Quảng Ninh có nhu cầu thật lớn đến từ hệ thống khu công nghiệp Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong, Amata, và các trung tâm logistics, cảng biển quốc tế Cái Lân.

Lượng chuyên gia, kỹ sư và người lao động chất lượng cao đổ về quá lớn tạo ra thị trường thuê dài hạn ổn định cho các dòng sản phẩm căn hộ và liền kề.

Nhà đầu tư Hà Nội ưu tiên những sản phẩm vừa giữ đất tích sản vừa tạo dòng tiền thực, và đó là lợi thế mà Vin Hạ Long đang sở hữu rõ ràng

Hệ sinh thái Vingroup tạo lợi thế không thể sao chép

Giới đầu tư Hà Nội luôn đánh giá cao các dự án sở hữu hệ sinh thái đầy đủ và quản lý vận hành đồng bộ.

Vinhomes Hạ Long hội tụ toàn bộ tiện ích cao cấp gồm Vincom Mega Mall, Vinschool, Vinmec, VinWonders, công viên trung tâm, hồ điều hòa lớn và tuyến bao biển cảnh quan kết nối trực tiếp với Bãi Cháy.

Phối cảnh một phần dự án Vinhome Hạ Long

Đây không chỉ là những tiện ích phục vụ cư dân mà còn là động cơ tăng giá mạnh khi vận hành. Một hệ sinh thái hoàn chỉnh là lý do khiến tài sản mang thương hiệu Vinhomes luôn giữ giá tốt và thanh khoản cao hơn thị trường

Thời điểm giai đoạn đầu luôn tạo biên lợi nhuận lớn nhất

Lịch sử tăng giá của Vinhomes từ Ocean Park đến Grand Park hay Smart City đã chứng minh rằng giai đoạn đầu là thời điểm tạo biên lợi nhuận lớn nhất vì giá bán chưa phản ánh đầy đủ giá trị tiềm năng.

Với Vin Hạ Long Xanh, mức giá dự kiến giai đoạn 1 được đánh giá cạnh tranh so với mặt bằng trung tâm Hạ Long và các đô thị biển phía Bắc. Khi hạ tầng và tiện ích lõi hoàn chỉnh, chênh lệch giá sẽ là phần thưởng rõ rệt cho những ai xuống tiền sớm

Dòng vốn đầu tư từ Hà Nội đang dịch chuyển theo quy luật: tìm đến những thị trường có bệ đỡ hạ tầng mạnh, nhu cầu thực lớn và tiềm năng tăng giá rõ ràng trong 3 đến 5 năm tới. Vinhomes Hạ Long Xanh hội tụ các yếu tố cốt lõi gồm vị trí chiến lược, hệ sinh thái kinh tế mạnh, hạ tầng bứt phá, nhu cầu sử dụng thực cao và lợi thế giai đoạn đầu. Đây là lý do khiến dự án trở thành điểm đến được giới đầu tư Hà Nội săn lùng, đặc biệt khi ngày công bố chính thức đang đến rất gần, và cơ hội chọn được sản phẩm đẹp với mức giá tốt nhất chỉ dành cho những người quyết định sớm

VINHOMES HẠ LONG XANH SR - THÔNG TIN CHÍNH THỨC TỪ VINHOMES

Địa chỉ: Phường Tuần Châu & Phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh

Hotline: 0975.442.140

Website: https://vinhomeshalongxanhs.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/vinhomeshalongxanhsr/

X.com: https://x.com/vinhalongxanhsr

Youtube: https://www.youtube.com/@vinhomeshalongxanhsr

Pinterest: https://www.pinterest.com/vinhomeshlongxanhsr/