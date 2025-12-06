NOXH Lễ Môn – SJ Town: Lời giải an cư cho người lao động Thanh Hóa

Trong vài năm trở lại đây, khi tốc độ đô thị hóa của Thanh Hóa tăng mạnh cùng dòng vốn đầu tư hàng tỷ USD đổ vào các khu công nghiệp, bài toán nhà ở cho người lao động trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Hàng nghìn công nhân, kỹ thuật viên và nhân viên văn phòng vẫn đang phải thuê trọ trong điều kiện thiếu ổn định, giá thuê ngày càng tăng, khiến chất lượng cuộc sống và kế hoạch an cư lâu dài bị ảnh hưởng. Chính trong bối cảnh đó, Dự án Phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông khu công nghiệp Lễ Môn – SJ Town ra đời, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương và cộng đồng lao động tại Thanh Hóa.

Không gian sống lý tưởng dành cho cư dân SJ Town.

Vị trí kim cương giữa khu công nghiệp và trục phát triển đô thị lớn

SJ Town tọa lạc tại phường Quảng Phú, ngay cửa ngõ của KCN Lễ Môn – một trong những khu công nghiệp sầm uất của Thanh Hóa. Đây là vị trí được giới đầu tư đánh giá rất cao bởi yếu tố “tam giác vàng”: công nghiệp – hạ tầng – thương mại.

Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối đến các khu vực và tiện ích quan trọng: chỉ vài phút di chuyển đến KCN Lễ Môn thuận lợi cho cán bộ, công nhân viên làm việc trong KCN Lễ Môn; nhanh chóng tiếp cận các trục giao thông trọng điểm như QL47, Đại lộ Nam Sông Mã, đường vành đai 3 dễ dàng di chuyển đến khu vực trung tâm Thanh Hóa – Sầm Sơn – Hoằng Hóa; gần các tiện ích: chợ, bệnh viện, trường học chỉ trong 7–10 phút. Đồng thời, cư dân cũng dễ dàng tiếp cận các dự án lớn đang thay đổi diện mạo toàn khu vực như Đại đô thị Sun Group 1.500 ha – dự đoán là cực tăng trưởng mới trong 5–7 năm tới, Khu đô thị Danko City hay trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa.

SJ Town sở hữu vị trí kết nối tới trục phát triển lớn của Thanh Hóa.

Sự xuất hiện đồng bộ của các “điểm kéo” này khiến khu vực phường Quảng Phú trở thành một trong những vùng có tốc độ tăng giá bất động sản mạnh nhất Thanh Hóa hiện nay.

Điều này cũng lý giải vì sao SJ Town được xem như “dự án nhà ở xã hội có tọa độ kim cương” – một lợi thế cực hiếm của nhà ở xã hội vốn thường bị giới hạn quỹ đất.

Thiết kế thông minh, tinh tế từng chi tiết

Với quy mô hơn 66.617 m2, cung cấp 1.211 căn hộ, dự án được đánh giá là một trong những điểm sáng hiếm hoi của phân khúc NOXH giai đoạn 2024–2027 – vừa giải quyết nhu cầu an cư bức thiết, vừa mở ra cơ hội sở hữu nhà cho những người lâu nay gặp khó khăn về tài chính.

Dự án được quy hoạch theo mô hình khu căn hộ xã hội thế hệ mới, nơi mà mọi chi tiết – từ kiến trúc, hạ tầng đến công năng từng mét vuông – đều hướng đến mục tiêu tạo ra một cuộc sống tiện nghi, bền vững và đúng nhu cầu của người thu nhập trung bình. Toàn khu gồm 8 tòa chung cư cao 9 tầng, đồng bộ về thiết kế, thoáng đãng về không gian. Mỗi khối nhà được bố trí thông minh để tối ưu ánh sáng tự nhiên, tăng khả năng thông gió và đảm bảo sự riêng tư của cư dân.

Nổi bật trong số đó là Tòa ODT 7.3 – Một trong những tòa căn hộ đầu tiên chuẩn bị được ra mắt giới thiệu đến khách hàng đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội. Tòa ODT 7.3 với tổng 176 căn hộ, diện tích linh hoạt 40,61–59,37 m2, bao gồm hai loại hình căn hộ được ưa chuộng nhất hiện nay: Căn hộ 1PN và căn hộ 2PN. Với tổng diện tích sử dụng 9.030,96 m2, tòa nhà được phát triển theo tiêu chí “vừa đủ – vừa đúng – vừa hợp lý”, mang đến những sản phẩm phù hợp với ngân sách của các gia đình trẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sống ổn định. Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao vào Quý 4/2026, đồng nghĩa khách hàng có thể chủ động kế hoạch tài chính và an cư trong thời gian gần.

Phối cảnh khu căn hộ trong mơ của hàng ngàn người lao động.

Không chỉ chăm chút cho từng tiện ích trong căn hộ, SJ TOWN còn đặt trọn tâm huyết vào việc nâng tầm đời sống tinh thần cho cư dân. Với mật độ xây dựng chỉ 19%, dự án dành phần lớn diện tích để kiến tạo không gian sống xanh – gần 10.000m2 mảng xanh được quy hoạch và chăm sóc kỹ lưỡng. Các tòa nhà được ôm trọn bởi hệ thống cây xanh, lối dạo bộ và khu sinh hoạt cộng đồng – những tiện ích hiếm thấy ở các khu dân cư quanh KCN. Cư dân không chỉ có nơi ở, mà còn có những phút giây thư giãn, kết nối và tái tạo năng lượng mỗi ngày. Để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống – làm việc – giải trí, SJ TOWN tích hợp đầy đủ khu thương mại, khu vui chơi trẻ em, nhà ăn và siêu thị tiện lợi. Tất cả tạo nên một hệ sinh thái sống đồng bộ, văn minh, trật tự và cực kỳ phù hợp cho các gia đình trẻ đang tìm kiếm một tổ ấm an cư dài lâu.

Không gian sống tối ưu cho cư dân, đảm bảo nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm thuận tiện.

Đất Xanh Bắc Bộ - Đơn vị chính thức tiếp nhận hồ sơ SJ Town

Công ty CP Bất động sản Bắc Bộ là đơn vị duy nhất được Chủ đầu tư ủy quyền tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục hồ sơ mua nhà ở xã hội SJ Town cho người lao động có nhu cầu. Với vai trò này, công ty đảm bảo quy trình tư vấn, hướng dẫn và xử lý hồ sơ minh bạch, chuyên nghiệp, giúp người mua tiết kiệm thời gian và hoàn toàn yên tâm về tính pháp lý khi sở hữu căn hộ trong dự án. Đây cũng là bước đầu tiên để mỗi cá nhân, gia đình tiến gần hơn tới căn nhà mơ ước tại dự án SJ Town.

Thông tin chi tiết: Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Bộ Website: batdongsanbacbo.vn Hotline: 0917 66 5151

NL