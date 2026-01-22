Ngọc Liên xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong XDNTM, những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền xã Ngọc Liên đã triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Trong đó, nổi bật là mô hình khu dân cư (KDC) “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Phụ nữ xã Ngọc Liên cắt tỉa hàng rào xanh.

Thôn 2 có 126 hộ dân, với 4.568 nhân khẩu, trong đó có 65% là người dân tộc Mường. Những năm qua, cán bộ, đảng viên, hội viên, Nhân dân trong thôn đã tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Năm 2025, thôn 2 là 1 trong 5 thôn được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm xây dựng mô hình KDC “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn 2 Vũ Văn Thêm, cho biết: Nhận thức đúng đắn về vai trò của KDC “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trong việc nâng cao chất lượng sống và bảo vệ môi trường, ban công tác mặt trận thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động tham gia, tạo sự đồng thuận cao, biến nhận thức thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và an toàn cho cộng đồng, thực hiện thành công các tiêu chí NTM, văn minh, hiện đại. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban điều hành mô hình gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua. Cụ thể: Chi hội nông dân vận động cán bộ, hội viên tự nguyện hiến đất, tháo dỡ các công trình, tích cực đóng góp ngày công lao động, ủng hộ kinh phí để làm các công trình phúc lợi, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao, kiểu mẫu; đảm nhận chăm sóc tuyến đường hoa và hàng cây với chiều dài hơn 1,4km. Chi hội phụ nữ đẩy mạnh thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch”, duy trì hoạt động “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, vận động hội viên tổ chức ra quân quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom hàng tấn rác thải, vỏ hộp thuốc trừ sâu; vận động hội viên, Nhân dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn để giảm tải rác phải xử lý tập trung, tận dụng nguyên liệu rác thải có thể tái sử dụng; xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu... Chi hội nông dân vận động hội viên thực hiện mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”, tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Chi hội cựu chiến binh trồng và chăm sóc cây ăn quả, cây bóng mát. Chi đoàn thanh niên phát động cuộc vận động “Tuổi trẻ chung sức XDNTM nâng cao, kiểu mẫu”, duy trì các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở KDC...

Xã Ngọc Liên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính cũ: Lộc Thịnh, Cao Thịnh, Ngọc Sơn, Ngọc Trung và Ngọc Liên. Hiện nay, 41/41 thôn của xã Ngọc Liên đều đạt chuẩn NTM, có 4 thôn đạt NTM kiểu mẫu. Các phong trào: “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”; “Tiếng kẻng bình yên” gắn với xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”; “Nhà sạch, vườn đẹp, hàng rào xanh” và “Ngày chủ nhật sạch” đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn xã, bước đầu mang lại kết quả tích cực. Đây là nền tảng rất thuận lợi để địa phương triển khai phong trào KDC “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Theo Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên Phan Thị Hà, cấp ủy, chính quyền xã đã chú trọng huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa xây dựng các KDC “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Giai đoạn 2021-2024, hưởng ứng phong trào “Hiến đất làm đường giao thông và các công trình công cộng”, nhiều hộ gia đình trong xã đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông xã, thôn, ngõ xóm với tổng chiều dài 24,7km (các tuyến đường xã, thôn, ngõ xóm được mở rộng từ 4,5m lên 6,5 đến 10m). Hiện, 41/41 thôn của xã Ngọc Liên đã có nhà văn hóa và trung tâm học tập cộng đồng, được Nhân dân sử dụng có hiệu quả và gìn giữ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con trong xã. Hệ thống đường thôn, xóm được đầu tư, nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn NTM, trên 80% tuyến đường giao thông đều có điện thắp sáng; hệ thống hàng rào xanh phủ kín dọc các tuyến đường chính đạt hơn 70%; các nhà văn hóa thôn được đầu tư đồng bộ với trang thiết bị hiện đại; 1.160 hộ đạt mô hình nhà sạch, vườn đẹp, hàng rào xanh... Qua đó, đã tạo diện mạo cảnh quan NTM ngày càng khởi sắc theo hướng đồng bộ, hiện đại, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mô hình KDC “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” ở xã Ngọc Liên được triển khai đồng bộ, đem lại hiệu quả thiết thực. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển nhanh, bền vững; thu nhập bình quân đầu người (năm 2025) ước đạt khoảng 67,5 triệu đồng/người. Từ đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Phan Nga