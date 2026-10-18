Ngoại binh XMLS Thanh Hoá lên tiếng làm rõ tin đồn sang Việt Nam thi đấu vì tiền; Haaland lập cột mốc lịch sử

Hải Phòng thắng đậm Đà Nẵng, SLNA chia điểm tiếc nuối trước Hà Tĩnh tại vòng 4 V.League; Lamine Yamal lập siêu phẩm, Barcelona vùi dập Real Betis; Ngoại Hạng Anh: Haaland lập cột mốc lịch sử, Chelsea và Liverpool thắng ngoạn mục... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (18/10).

Hải Phòng thắng đậm Đà Nẵng, SLNA chia điểm tiếc nuối trước Hà Tĩnh tại vòng 4 V.League

Tại vòng 4 V.League 2026/27, CLB Hải Phòng có chiến thắng tưng bừng 5-1 ngay trên sân của Đà Nẵng nhờ màn trình diễn rực rỡ của tiền đạo Joel Tagueu với một hat-trick, kết hợp cùng cú đúp của Milan Makaric.

CLB Hải Phòng (áo trắng) và Đà Nẵng cống hiến trận đấu hấp dẫn trên sân Chi Lăng

Thất bại này khiến thủ thành Bùi Tiến Dũng phải nhận tới 8 bàn thua chỉ sau 2 trận gần nhất, đẩy đội bóng sông Hàn chìm sâu ở nhóm cuối bảng với 11 lần thủng lưới từ đầu mùa.

Trong khi đó, SLNA tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại ấn tượng khi làm khách trên sân Hà Tĩnh.

Dù dẫn trước 2 bàn nhờ công của sao trẻ Quang Vinh và ngoại binh Vieira da Silva, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn lại để chủ nhà gỡ hòa 2-2 đáng tiếc trong hiệp hai.

Dẫu vậy, 1 điểm có được vẫn giúp đội bóng xứ Nghệ tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Ngoại binh Xi măng Long Sơn Thanh Hoá lên tiếng làm rõ tin đồn sang Việt Nam thi đấu vì tiền

Trong bối cảnh Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 sau trận thua 0-3 trước Binh chủng Thông tin, ngoại binh Sasipaporn Janthawisut đã phải đối mặt với nhiều nghi vấn.

Sasipaporn khẳng định cô phải đến Việt Nam chỉ vì kiếm tiền hay chỉ cho đẹp đội hình.

Trước những ý kiến cho rằng cô sang Việt Nam thi đấu chỉ vì tiền và hời hợt, chủ công người Thái Lan đã chính thức lên tiếng phủ nhận.

Sasipaporn khẳng định cô đến đây để duy trì thể trạng, phát triển bản thân và bảo vệ danh dự cá nhân chứ không đơn thuần vì tài chính.

Cô lý giải màn trình diễn chưa đạt kỳ vọng xuất phát từ việc toàn đội cần thêm thời gian gắn kết, đồng thời đính chính dòng trạng thái gây tranh cãi gần đây hoàn toàn không liên quan đến chuyện bóng chuyền.

Ngoại Hạng Anh: Haaland lập cột mốc lịch sử, Chelsea và Liverpool thắng ngoạn mục

Vòng 7 Ngoại hạng Anh chứng kiến nhiều cột mốc ấn tượng và các trận đấu kịch tính.

Haaland duy trì phong độ của trung phong số một Premier League kể từ khi gia nhập Man City.

Tại sân Etihad, Erling Haaland lập cú đúp giúp Man City đánh bại Ipswich 3-2, chính thức cán mốc 100 bàn thắng không tính penalty nhanh nhất lịch sử giải đấu chỉ sau 139 trận.

Chiến thắng này cũng giúp HLV Enzo Maresca đi vào lịch sử Premier League khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên toàn thắng cả 7 trận đầu tiên dẫn dắt một CLB.

Liverpool nhập cuộc đầy khó khăn trên sân Brentford. Ảnh: Getty

Trong khi đó, Liverpool có màn lội ngược dòng cảm xúc 2-1 trước Brentford trong trận đấu mà đội chủ nhà phải nhận tới 2 thẻ đỏ, qua đó vươn lên vị trí thứ 5.

Neto ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Getty

Ở một diễn biến khác, Chelsea xuất sắc đánh bại Everton 2-0 nhờ cú đúp của Pedro Neto. Kết quả này giúp The Blues chen chân vào top 4 và chấm dứt chuỗi 9 tháng liên tiếp không thể giữ sạch lưới tại giải đấu số một xứ sương mù.

Lamine Yamal lập siêu phẩm, Barcelona vùi dập Real Betis để củng cố ngôi đầu La Liga

Trong khuôn khổ La Liga, Barcelona tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt với chiến thắng thuyết phục 5-2 trước Real Betis. Tâm điểm của trận đấu là màn trình diễn rực rỡ của Lamine Yamal khi ngôi sao 19 tuổi lập một siêu phẩm cứa lòng đẳng cấp găm thẳng vào góc cao, đồng thời có đường kiến tạo để Gabriel Jesus lập công.

Yamal thăng hoa ở tuổi 19.

Với cột mốc ấn tượng này, Yamal chính thức chạm mốc 150 bàn thắng và kiến tạo, thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu đối với một cầu thủ ở tuổi 19.

Cùng với các pha lập công của Rodri, Eric Garcia và Dani Olmo, đoàn quân của HLV Hansi Flick duy trì thành tích toàn thắng, nới rộng khoảng cách tạm thời với Real Madrid lên 9 điểm và tạo đà tâm lý hoàn hảo trước thềm đại chiến PSG tại Champions League.

HS