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Ngày khai giảng đặc biệt ở xã biên giới xứ Thanh

Đặng Trung – Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/9, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 mang đến cảm xúc đặc biệt đối với thầy, trò, phụ huynh nơi vùng cao, biên giới xứ Thanh.

Ngày khai giảng đặc biệt ở xã biên giới xứ Thanh

Sáng 5/9, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 mang đến cảm xúc đặc biệt đối với thầy, trò, phụ huynh nơi vùng cao, biên giới xứ Thanh.

Video: Ngày khai giảng ở xã biên giới xứ Thanh.

Ngày khai giảng đặc biệt ở xã biên giới xứ Thanh

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành 107 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 phút ngày 5/9, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên cả nước.

Ngày khai giảng đặc biệt ở xã biên giới xứ Thanh

Tại xã biên giới vùng cao Sơn Điện, từ sáng sớm, những con đường dẫn đến Trường Tiểu học và THCS xã Sơn Điện đã rộn ràng tiếng nói cười. Học sinh trong những bộ trang phục truyền thống của đồng bào Thái, Mường và đồng phục nhà trường chỉnh tề đến trường dự lễ khai giảng.

Ngày khai giảng đặc biệt ở xã biên giới xứ Thanh

Những bộ trang phục truyền thống không chỉ tạo nên sắc màu riêng cho ngày hội khai trường, mà còn thể hiện nét văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi vùng biên.

Ngày khai giảng đặc biệt ở xã biên giới xứ Thanh

Với các em, đó cũng là cách để mang theo một phần văn hóa của mình đến ngày hội.

Ngày khai giảng đặc biệt ở xã biên giới xứ Thanh

Trong không khí trang trọng của lễ khai giảng, học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 cùng hội tụ dưới mái trường.

Ngày khai giảng đặc biệt ở xã biên giới xứ Thanh

Những học sinh lớp 1, lớp 6 cầm trên tay lá cờ Tổ quốc, rạng rỡ bước vào cấp học mới.

Ngày khai giảng đặc biệt ở xã biên giới xứ Thanh

Các em được thầy cô và học sinh các lớp đón chào bằng những tràng pháo tay. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên được dự lễ khai giảng dưới mái trường mới trong mô hình trường phổ thông liên cấp tại địa phương.

Ngày khai giảng đặc biệt ở xã biên giới xứ Thanh

Những tiết mục văn nghệ do học sinh nhà trường biểu diễn vang lên giữa núi rừng, với các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước và truyền thống dân tộc, góp phần tạo không khí vui tươi trong ngày khai trường.

Ngày khai giảng đặc biệt ở xã biên giới xứ Thanh

Ngày khai giảng ở Sơn Điện không chỉ là niềm vui của thầy và trò mà còn là dịp để phụ huynh chứng kiến những bước trưởng thành của con em mình. Từ những ánh mắt háo hức của học sinh đến sự xúc động của thầy cô, phụ huynh, tất cả cùng hướng về một năm học mới với nhiều kỳ vọng.

Ngày khai giảng đặc biệt ở xã biên giới xứ Thanh

Từ mái trường, các em tiếp tục được trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ...

Ngày khai giảng đặc biệt ở xã biên giới xứ Thanh

Tiếng trống trường vang lên giữa núi rừng Sơn Điện, chính thức mở đầu năm học mới.

Ngày khai giảng đặc biệt ở xã biên giới xứ Thanh

Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS xã Sơn Điện Phạm Ngọc Thành cho biết, năm học 2026-2027 trường có 738 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào Thái, Mường và Kinh. Năm học mới mở ra nhiều kỳ vọng đối với học sinh vùng biên Sơn Điện, tạo thêm động lực để các em nỗ lực học tập, chinh phục tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Đặng Trung – Hoàng Đông

Từ khóa:

#Học sinh #Khai giảng #Xứ Thanh #Năm học mới #Thanh hóa #xã biên giới #vùng cao #cả nước #sáng #tỉnh

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