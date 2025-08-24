“Ngày hội chăm sóc sức khỏe” cho người dân xã Thạch Lập

Sáng 24/8, tại xã Thạch Lập, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Y tế, Kênh AloBacsi (Công ty CP Truyền thông Hạnh phúc) và Công ty TNHH Ariston Việt Nam tổ chức chương trình “Ngày hội chăm sóc sức khỏe” cho Nhân dân.

Các y bác sĩ tư vấn, khám sức khỏe cho người dân xã Thạch Lập.

Chương trình đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 người là người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em trên địa bàn xã Thạch Lập.

Tham gia chương trình, người dân được các bác sĩ đến từ các bệnh viện lớn tại TP Hồ Chí Minh trực tiếp khám nội tổng quát, giúp phát hiện các bất thường hoặc bệnh lý cần điều trị chuyên sâu, khám các bệnh về nhi khoa, nha khoa, tai mũi họng...

Sau khi thăm khám, các bác sĩ kê đơn thuốc, hướng dẫn người dân phương pháp phòng bệnh, điều trị bệnh, dinh dưỡng khoa học. Trong đó, người dân được phổ biến nhiều kiến thức hữu ích về chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn giao mùa, hiểu thêm về các bệnh tim mạch, huyết áp, đột quỵ, bệnh cơ xương khớp; được trực tiếp hướng dẫn các mẹo để chăm sóc sức khỏe hằng ngày, phòng bệnh từ sớm và tránh những sai lầm đáng tiếc.

Khu vực vui chơi dành cho trẻ em tại chương trình.

Ngoài ra, người dân còn được cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà và các nhu yếu phẩm cần thiết, trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi, vẽ tranh, tô tượng tại chương trình.

Ban Tổ chức tặng bình nóng lạnh cho các gia đình chính sách.

Ban Tổ chức chương trình trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, các nhà tài trợ đã trao hỗ trợ 500 nghìn đồng cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 10 bình nóng lạnh cho 10 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Thạch Lập.

“Ngày hội chăm sóc sức khỏe” là hoạt động thiết thực, góp phần giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, nâng cao kiến thức chăm sóc bản thân, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Thùy Linh