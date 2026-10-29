Ngành dệt may tăng tốc, góp sức cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Những tháng cuối năm là giai đoạn nước rút của ngành dệt may khi các doanh nghiệp tập trung tăng công suất, đẩy nhanh tiến độ giao hàng, khai thác cơ hội xuất khẩu. Với Thanh Hóa, duy trì đà tăng trưởng của ngành không chỉ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà còn tạo thêm giá trị cho nền kinh tế, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.

Công ty TNHH Thiệu Đô tăng tốc sản xuất đáp ứng các đơn hàng cuối năm.

Tại các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh, nhịp độ sản xuất đang được đẩy nhanh. Các dây chuyền được duy trì hoạt động ổn định; doanh nghiệp chủ động bố trí nhân lực, khai thác công suất máy móc, tổ chức sản xuất hợp lý nhằm bảo đảm tiến độ giao hàng, đáp ứng yêu cầu của đối tác.

Ông Lê Nho Thắng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thiệu Đô, cho biết: “Đơn hàng tương đối ổn định tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất. Riêng quý IV, công ty dự kiến đạt giá trị sản xuất khoảng 2 triệu USD, cao hơn 0,5 triệu USD so với mục tiêu đề ra. Giá trị sản xuất hiện tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước”.

Kết quả 9 tháng năm 2026 cho thấy, đà tăng trưởng tích cực của ngành dệt may Thanh Hóa. Toàn tỉnh sản xuất hơn 745 triệu sản phẩm, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng xuất khẩu đạt hơn 533 triệu sản phẩm, tăng trên 12%. Phần lớn doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết năm 2026 và quý I/2027, tạo cơ sở để duy trì nhịp độ sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm.

Tuy nhiên, đơn hàng ổn định mới là điều kiện ban đầu. Biến động thị trường quốc tế, áp lực cạnh tranh về giá, chi phí nguyên liệu, vận chuyển và những thay đổi trong chính sách thương mại vẫn là những thách thức lớn. Để giữ vững đà tăng trưởng, doanh nghiệp cần nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng và từng bước gia tăng giá trị sản phẩm.

Ông Chu Đức Hưng, Quản lý nhân sự Công ty TNHH IVORY Triệu Sơn, cho biết: “Thị trường Mỹ hiện chiếm khoảng 70 - 80% lượng hàng xuất khẩu của doanh nghiệp. Sau những tác động từ chính sách thuế quan và chi phí vận chuyển, hoạt động sản xuất, xuất khẩu đã từng bước ổn định. Đơn hàng được ký đến hết quý I/2027 giúp công ty chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, bố trí lao động và bảo đảm tiến độ giao hàng”.

Công ty TNHH IVORY Triệu Sơn duy trì nhịp độ sản xuất khẩn trương để đáp ứng các đơn hàng dệt may cuối năm.

Với hơn 300 doanh nghiệp đang hoạt động, dệt may là một trong những ngành công nghiệp có sức lan tỏa lớn tại Thanh Hóa, đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và giải quyết việc làm. Hiệu quả của ngành không chỉ thể hiện ở sản lượng, doanh thu mà còn ở khả năng tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Theo ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa: “Kết quả tăng trưởng của ngành trong 9 tháng qua đến từ sự chủ động nắm bắt cơ hội thị trường, duy trì sản xuất và đầu tư máy móc, thiết bị nhằm nâng cao năng suất, khắc phục khó khăn về lao động. Đây là nền tảng để các doanh nghiệp tiếp tục tăng tốc trong những tháng cuối năm. Từ nay đến cuối năm, ngành dệt may Thanh Hóa phấn đấu đóng góp từ 80 - 100 triệu USD, tương đương khoảng 2.080- 2.600 tỷ đồng giá trị tăng thêm cho nền kinh tế tỉnh”.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các doanh nghiệp cần tập trung giữ vững đơn hàng, chủ động nguồn lao động, đẩy mạnh ứng dụng máy móc, công nghệ và kiểm soát chặt chi phí. Cùng với tăng sản lượng, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp cần sử dụng hiệu quả nguyên liệu, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Về phía các cấp, ngành, việc kịp thời tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh sẽ góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định hoạt động, mở rộng thị trường.

Tăng tốc trong quý IV không chỉ nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 mà còn tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Phát huy năng lực sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và gia tăng giá trị sản phẩm, ngành dệt may Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò trong phát triển công nghiệp, xuất khẩu, tạo việc làm và góp sức cùng tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Bài và ảnh: Tiến Dũng