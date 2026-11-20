Rà soát các đơn vị chậm thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư

Đến ngày 17/11/2026, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành sắp xếp, xử lý 1.325/1.419 cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt 93,38%. Trong đó, nhiều cơ sở đã được chuyển đổi công năng phục vụ mục đích công cộng, điều chuyển hoặc giao đất, cho thuê đất.

Toàn tỉnh đã hoàn thành sắp xếp, xử lý 1.325/1.419 cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt 93,38%.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong tổng số 1.419 cơ sở nhà, đất dôi dư phải sắp xếp, xử lý, khai thác trên địa bàn tỉnh, đến ngày 17/11 đã có 1.325 cơ sở hoàn thành; số chưa hoàn thành giảm còn 94 cơ sở, tương ứng 6,62%.

Kết quả được triển khai theo 4 nhóm phương án. Trong đó, nhóm chuyển đổi công năng sang mục đích công cộng như làm vườn hoa, sân chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng và các công trình công cộng khác đã hoàn thành 698/698 cơ sở. Nhóm giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai cũng hoàn thành 74/74 cơ sở, đạt 100%.

Đối với nhóm điều chuyển, điều chuyển kết hợp chuyển đổi công năng, toàn tỉnh đã hoàn thành 334/335 cơ sở, đạt 99,70%, còn 1 cơ sở chưa hoàn thành. Trong đó, nhóm giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xây dựng phương án khai thác, cho thuê vẫn là khâu chậm nhất. Đến ngày 17/11, mới có 219/312 cơ sở hoàn thành phương án, đạt 70,19% theo bảng thống kê; còn 93 cơ sở chưa hoàn thành, trong đó 90 cơ sở thuộc trách nhiệm của UBND các xã, phường và 3 cơ sở thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Để bảo đảm tiến độ, các đơn vị liên quan cần tập trung rà soát từng cơ sở, khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý, khai thác, cho thuê; làm rõ những vướng mắc về hồ sơ, thủ tục và trách nhiệm thực hiện.

Việc sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư không chỉ nhằm khắc phục tình trạng bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả mà còn góp phần đưa tài sản công vào khai thác, sử dụng đúng mục đích, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực. Với những cơ sở có điều kiện chuyển đổi công năng, địa phương cần sớm đưa vào phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng; đối với cơ sở có thể khai thác, cho thuê, cần xây dựng phương án phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Với 94 cơ sở còn lại, yêu cầu đặt ra là các địa phương, đơn vị phải tập trung hoàn thành dứt điểm các phương án được giao, nhất là 93 cơ sở thuộc nhóm khai thác, cho thuê; đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ và hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp.

Đối với các đơn vị chậm tiến độ thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư, sau ngày 20/11, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm đếm kết quả và báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Người đứng đầu UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhiệm vụ sắp xếp, xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên địa bàn mình phụ trách.

Việc xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư không chỉ nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài sản công mà còn hướng tới đưa các cơ sở này vào sử dụng đúng mục đích, khai thác hiệu quả quỹ đất và cơ sở vật chất hiện có, hạn chế tình trạng bỏ không, xuống cấp và lãng phí nguồn lực xã hội.

Khánh Phương