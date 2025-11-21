Ngành bảo hiểm xã hội tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025

BHXH, BHYT là hai trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, góp phần ổn định đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Năm 2025, nhiều nghị quyết, văn bản pháp luật mới được ban hành, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, hoàn thiện chính sách, đồng thời thúc đẩy lộ trình tiến tới bao phủ BHXH, BHYT toàn dân. Để đưa chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống và hoàn thành các chỉ tiêu được giao, ngành BHXH đang tăng tốc triển khai nhiều giải pháp trọng tâm với quyết tâm cao nhất.

Cán bộ BHXH cơ sở Cẩm Thủy tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đa dạng hóa hình thức truyền thông, mở rộng tiếp cận người dân

Thực hiện mục tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2025, BHXH cơ sở Cẩm Thủy đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Ngay từ đầu tháng 10/2025, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và UBND các xã tiến hành rà soát, đánh giá tỷ lệ bao phủ BHYT; đồng thời đề nghị lực lượng công an cung cấp dữ liệu dân cư chưa tham gia. Trên cơ sở nguồn dữ liệu tiềm năng này, BHXH cơ sở Cẩm Thủy đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp từng nhóm đối tượng, từng địa bàn.

Tại xã Cẩm Thạch, trước thời điểm ra quân ngày 1/10/2025, toàn xã có 19.702 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 73,8%. Sau lễ ra quân ngày 25/10/2025 tại 31 thôn, đã có thêm 352 người tham gia mới. Tương tự, tại xã Cẩm Thủy, tỷ lệ bao phủ trước ra quân đạt 74%. Sau lễ ra quân ngày 26/10/2025 tại 22 thôn, địa phương vận động được thêm 245 người tham gia. Nhiều thôn duy trì hình thức tuyên truyền trực tiếp vào cuối tuần, đến từng hộ gia đình để vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện.

Bà Cao Thanh Hương, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Cẩm Thủy, cho biết: Bước vào những tháng cao điểm cuối năm, toàn ngành BHXH đang dồn lực triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao năm 2025. Trong bối cảnh nhiều chính sách, quy định mới về BHXH, BHYT chính thức có hiệu lực, yêu cầu đặt ra đối với các địa phương càng cao, đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và quyết liệt trong công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia và bảo đảm an sinh xã hội. Song song với hoạt động tuyên truyền tại cơ sở, BHXH cơ sở Cẩm Thủy đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT những tháng cuối năm cho các tổ chức dịch vụ thu (Bưu điện Cẩm Thủy và Bưu điện Ngọc Lặc). Tại hội nghị, cơ quan BHXH đã phổ biến những điểm mới, chính sách ưu đãi, hướng dẫn phương pháp tiếp cận, vận động người dân tham gia, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị và nhân viên thu. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cơ quan BHXH, sự vào cuộc của chính quyền địa phương và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ nhân viên, cộng tác viên thu, BHXH cơ sở Cẩm Thủy quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia năm 2025.

Nhận thức công tác truyền thông là “chìa khóa” mở rộng bao phủ BHXH, BHYT, BHXH cơ sở Bá Thước đã triển khai đồng bộ các giải pháp truyền thông bằng nhiều hình thức sinh động, gần gũi và dễ hiểu. Đơn vị chủ động phối hợp với các xã, các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn tổ chức truyền thông phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; thực hiện linh hoạt các giải pháp thông tin, truyền thông nhằm phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Trong đó chú trọng hình thức truyền thông trực tiếp qua các hội nghị, tuyên truyền nhóm và tuyên truyền đến từng hộ gia đình, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Chị Hà Thị Hạnh, nhân viên Bưu điện xã Bá Thước, chia sẻ: "Nhiều người dân trước đây còn băn khoăn về mức đóng hoặc chưa hiểu rõ quyền lợi khi tham gia. Khi chúng tôi đến tận nhà giải thích cụ thể về mức hỗ trợ của Nhà nước, quyền lợi khi khám, chữa bệnh hay chế độ hưu trí, bà con rất yên tâm và sẵn sàng tham gia. Mỗi buổi truyền thông trực tiếp đều mang lại hiệu quả rõ rệt".

BHXH cơ sở Bá Thước cũng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong truyền thông. Các nội dung chính sách được đăng tải trên mạng xã hội, các nhóm cộng đồng và cổng thông tin điện tử giúp người dân tiếp cận dễ dàng, đặc biệt là giới trẻ và lao động tự do. Nhờ vậy, số lượng người tham gia BHXH, BHYT liên tục gia tăng.

Ông Phạm Văn Chình, ở xã Bá Thước, cho biết: "Nhờ xem các video ngắn trên mạng xã hội về quyền lợi BHYT, tôi hiểu phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cả gia đình tôi đã tham gia BHYT hộ gia đình để được yên tâm chăm sóc sức khỏe".

Nỗ lực “về đích” các chỉ tiêu năm 2025

Theo báo cáo của BHXH các cơ sở trong toàn tỉnh, một số địa phương vẫn gặp khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Trước tình hình đó, BHXH tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nguồn lực, xác định phát triển đối tượng tham gia là nhiệm vụ trọng tâm nhất trong giai đoạn “nước rút”.

Cùng với đó, ngành BHXH tăng cường quản lý chi khám, chữa bệnh BHYT, phối hợp ngành y tế kiểm soát chặt chẽ quỹ, bảo đảm quyền lợi người bệnh nhưng hạn chế lạm dụng. Các đơn vị tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương giải pháp phù hợp với đặc thù từng vùng dân cư, đẩy mạnh hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách. Toàn ngành xác định rõ từng nhiệm vụ, từng đầu việc gắn với trách nhiệm cá nhân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp tiếp cận, đa dạng hóa các kênh truyền thông, chú trọng tiếp cận hộ gia đình - nhóm đối tượng có tiềm năng lớn trong phát triển BHYT. Tiến độ thực hiện các chỉ tiêu những tháng cuối năm được cập nhật thường xuyên. Các đơn vị có kết quả thấp phải báo cáo, tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp điều chỉnh kịp thời.

Trong bối cảnh những chính sách mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, sự quyết tâm và linh hoạt của từng đơn vị là yếu tố quyết định để ngành BHXH tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2025. Với tinh thần “nước rút”, toàn ngành đang nỗ lực phát huy năng lực của từng cán bộ, từng tổ chức dịch vụ thu, tiếp tục góp phần quan trọng vào mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, hướng tới bao phủ BHXH, BHYT toàn dân - không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bài và ảnh: Tô Hà