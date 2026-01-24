Nga - Ukraine - Mỹ đàm phán trực tiếp tại Abu Dhabi

Các nhà đàm phán của Ukraine và Nga đã có cuộc gặp tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), trong khuôn khổ các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên về một kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm qua. Đáng chú ý, vấn đề lãnh thổ chiếm vị trí trọng tâm của chương trình nghị sự.

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan đang trao đổi với các trưởng đoàn tại cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine, tại Cung điện Al Shati ở Abu Dhabi, ngày 23 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Phủ Tổng thống UAE.

Các cuộc thảo luận tại Abu Dhabi vào ngày 23/1 đánh dấu lần đầu tiên Moscow và Kiev tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp về kế hoạch hòa bình do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm kết thúc xung đột. Trong một tuyên bố hôm 23/1, Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết rằng các cuộc đàm phán dự kiến sẽ kéo dài trong hai ngày, như một phần của những nỗ lực liên tục nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm các giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết các tranh chấp lãnh thổ sẽ là vấn đề trung tâm trong các cuộc thảo luận, song nhấn mạnh rằng “điều quan trọng nhất là Nga phải sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến này”. Ông Zelenskyy cho biết ông thường xuyên liên lạc với phái đoàn Ukraine, nhưng hiện vẫn còn quá sớm để rút ra kết luận từ các cuộc đàm phán diễn ra vào ngày 23/1.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết các cuộc thảo luận tại Abu Dhabi còn đề cập đến khả năng thiết lập các vùng đệm an ninh cũng như các cơ chế giám sát.

Ở chiều ngược lại, Ukraine nhấn mạnh yêu cầu phải có các bảo đảm an ninh từ các đồng minh phương Tây, bao gồm Mỹ, nếu một thỏa thuận chấm dứt chiến sự được ký kết, nhằm răn đe Nga không tiến hành các hành động quân sự trong tương lai.

Các cuộc thảo luận tại thủ đô của UAE diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ và chỉ vài giờ sau khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tiến hành các cuộc đàm phán kéo dài đến đêm khuya với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, trong một cuộc gặp tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga, ngày 22 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Kremlin.ru/Reuters.

Theo truyền thông quốc tế, các cuộc trao đổi giữa ông Putin và ông Witkoff kéo dài gần bốn giờ, nhưng không tháo gỡ được những điểm bế tắc chính trong nỗ lực đạt thỏa thuận, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ và các bảo đảm an ninh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 23/1 cho biết việc Nga kiên quyết yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ Donbas, bao gồm cả 20% khu vực Donetsk hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine là “một điều kiện hết sức quan trọng.”

Cố vấn đối ngoại Điện Kremlin Yury Ushakov, cũng nhấn mạnh rằng “không thể kỳ vọng đạt được một giải pháp lâu dài nếu không giải quyết được vấn đề lãnh thổ.”

Bất chấp những trở ngại hiện nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đều muốn đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Tổng thống Mỹ nói: “Tôi tin rằng họ đang ở thời điểm có thể ngồi lại với nhau và đạt được một thỏa thuận”.

Thúy Hà

Nguồn: Al Jazeera