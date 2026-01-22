Nga tăng cường bộ ba hạt nhân với loạt vũ khí chiến lược thế hệ mới

Bộ quốc phòng Nga cho biết, bộ ba hạt nhân của nước này đang được tăng cường đáng kể với việc đưa vào trang bị hàng loạt hệ thống vũ khí chiến lược thế hệ mới, trong bối cảnh Moskva cho rằng môi trường an ninh quốc tế ngày càng phức tạp và nhiều thách thức gia tăng.

Nga trang bị hàng loạt hệ thống vũ khí chiến lược thế hệ mới. Ảnh: The Times.

Các hệ thống nổi bật được Nga công bố gồm Burevestnik – tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân; Poseidon – phương tiện không người lái dưới nước chạy bằng năng lượng hạt nhân; RS-28 Sarmat – tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới và Oreshnik – hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn siêu vượt âm.

Theo giới quan sát, đây đều là những năng lực được thiết kế nhằm củng cố khả năng răn đe chiến lược của Nga. Burevestnik, được NATO định danh là SSC-X-9 Skyfall, là tên lửa hành trình liên lục địa sử dụng động cơ hạt nhân, cho phép đạt tầm bay rất dài. Ngày 26/10/2025, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về cuộc thử nghiệm thành công Burevestnik, trong đó tên lửa bay khoảng 14.000 km trong hơn 15 giờ. Theo phía Nga, việc sử dụng động cơ hạt nhân giúp hệ thống này có khả năng thay đổi quỹ đạo linh hoạt và tiếp cận mục tiêu từ nhiều hướng, gây thách thức cho các hệ thống phòng thủ hiện nay.

Poseidon, còn được gọi là “siêu ngư lôi”, là phương tiện không người lái dưới nước trang bị lò phản ứng hạt nhân và đầu đạn hạt nhân. Hệ thống này được thiết kế để tấn công các mục tiêu ven biển có giá trị cao, như cảng biển và căn cứ hải quân, với khả năng hoạt động ở độ sâu lớn và tầm hoạt động gần như không giới hạn.

Siêu ngư lôi Poseidon. Ảnh: MariTimes Crimes.

Trong khi đó, Oreshnik là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung mới, có thể mang đầu đạn siêu vượt âm, đạt tốc độ khoảng Mach 10. Theo các thông tin do Nga công bố, hệ thống này được thiết kế để xuyên phá các mục tiêu được bảo vệ kiên cố và có khả năng mang nhiều đầu đạn tách rời.

RS-28 Sarmat, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ thứ năm, được coi là trụ cột của lực lượng răn đe chiến lược Nga trong tương lai. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Sarmat được thiết kế nhằm bảo đảm khả năng răn đe lâu dài và duy trì cân bằng chiến lược toàn cầu.

Theo Tổng thống Nga, việc hiện đại hóa và trang bị đầy đủ bộ ba hạt nhân là “yếu tố then chốt bảo đảm an ninh quân sự của Nga và sự ổn định chiến lược trên phạm vi toàn cầu”.

Thanh Giang

Nguồn: Anadolu Ajansı.