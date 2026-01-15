Nga luôn sẵn sàng đàm phán về Ukraine nếu được tiến hành một cách nghiêm túc

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Namibia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Moscow vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán về Ukraine, song nhấn mạnh rằng các cuộc tiếp xúc chỉ có ý nghĩa nếu được tiến hành một cách nghiêm túc, thực chất và dựa trên thiện chí rõ ràng từ các bên liên quan.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov phát biểu sau hội đàm với người đồng cấp Namibia tại Moscow, Nga, ngày 14 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết lập trường của Nga về vấn đề Ukraine là nhất quán và đã nhiều lần được Tổng thống Vladimir Putin khẳng định. Theo đó, Nga sẵn sàng tham gia đối thoại nếu các đối tác thể hiện sự chuẩn bị thực sự cho đàm phán, thay vì chỉ đưa ra những tuyên bố mang tính hình thức.

Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh truyền thông quốc tế đưa tin khả năng một số đại diện cấp cao của Mỹ, trong đó có Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner – con rể Tổng thống Mỹ có thể tới Moscow trong tháng 1 để trao đổi về triển vọng giải quyết xung đột Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga chưa xác nhận thông tin này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 14/1 cho biết sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp trong ngành năng lượng. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tình hình tại Ukraine tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 14/1 cho biết sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp trong ngành năng lượng nhằm khắc phục tình trạng gián đoạn điện và sưởi ấm sau các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng. Công tác sửa chữa tại hàng nghìn khu chung cư bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết giá lạnh, với nhiệt độ ban đêm xuống gần -20 độ C.

Cùng ngày truyền thông phương Tây đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí dành phần lớn chương trình cho vay mới quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu quân sự và ngân sách của Ukraine trong hai năm tới. Theo kế hoạch, EU sẽ cho Ukraine vay tổng cộng khoảng 90 tỷ euro trong giai đoạn 2026–2027, trong đó 60 tỷ euro dành cho hỗ trợ quân sự và 30 tỷ euro cho viện trợ ngân sách.

EU sẽ cho Ukraine vay tổng cộng khoảng 90 tỷ euro trong giai đoạn 2026–2027, trong đó 60 tỷ euro dành cho hỗ trợ quân sự và 30 tỷ euro cho viện trợ ngân sách. Ảnh: CCTV

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết các khoản vay này sẽ giúp Ukraine duy trì năng lực quân sự, đồng thời thúc đẩy hội nhập sâu hơn vào nền tảng công nghiệp quốc phòng của châu Âu. Việc giải ngân dự kiến bắt đầu từ tháng 4/2026, song còn phụ thuộc vào sự phê duyệt của các quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính Ukraine sẽ cần khoảng 137 tỷ euro trong hai năm tới để duy trì hoạt động kinh tế và tài chính, trong bối cảnh nước này đứng trước nguy cơ mất khả năng thanh toán. IMF cũng đang chuẩn bị một gói hỗ trợ mới trị giá hàng tỷ euro, dự kiến được phê duyệt trong thời gian tới.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, CCTV