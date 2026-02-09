Nga làm rõ lập trường về đảm bảo an ninh cho các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân

Nga tuyên bố sẵn sàng tham gia thúc đẩy xây dựng một thỏa thuận toàn cầu về bảo đảm an ninh cho các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân. Quan điểm này được đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc đưa ra trong bối cảnh các cơ chế kiểm soát vũ khí quốc tế đang suy yếu khi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ (New START) chính thức hết hiệu lực vào ngày 5/2.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Gennady Gatilov. Ảnh: RIA Novosti

Phát biểu tại Geneva, ông Gennady Gatilov, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế cho biết, Nga sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng một thỏa thuận toàn cầu về đảm bảo an ninh cho các quốc gia không có vũ khí hạt nhân.

Điều kiện để nhận được sự đảm bảo từ Nga là các quốc gia này phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Nga yêu cầu các nước này không được có vũ khí hạt nhân dưới quyền kiểm soát trong khuôn khổ các liên minh quân sự với các cường quốc hạt nhân khác.

Theo ông Gatilov, Nga đã đưa ra các bảo đảm pháp lý chống lại việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đối với hơn 100 quốc gia. Moscow cũng sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực quốc tế nhằm xây dựng một thỏa thuận toàn cầu về bảo đảm an ninh trong khuôn khổ Hội nghị Giải trừ quân bị.

Đại diện Nga tái khẳng định rằng các quốc gia không có vũ khí hạt nhân thuộc NATO không có cơ sở pháp lý để yêu cầu các bảo đảm an ninh từ Nga, vì họ đang dựa vào “chiếc ô hạt nhân” của phương Tây. Ông nhấn mạnh, những hoạt động này không phù hợp với mục tiêu xây dựng một hệ thống bảo đảm an ninh toàn cầu công bằng cho các quốc gia phi hạt nhân.

Tuyên bố được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (New Start) chính thức hết hiệu lực. Ông Gatilov cho biết, Nga sẽ tiếp cận vấn đề một cách có trách nhiệm và xây dựng chính sách trong lĩnh vực vũ khí tấn công chiến lược trên cơ sở phân tích toàn diện chính sách của Mỹ, cùng những diễn biến mới trong môi trường hiện nay.

Nhật Lệ

Nguồn: iz.ru