Nga kêu gọi cải tổ phương thức làm việc của HĐBA LHQ

Nga cho rằng cần tiếp tục cải tổ phương thức làm việc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng vai trò của các thành viên không thường trực và bảo đảm các quyết định của cơ quan này phản ánh sát hơn thực tế.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia kêu gọi cải tổ phương thức làm việc của HĐBA LHQ. Ảnh chụp màn hình.

Phát biểu ngày 20/8 tại phiên thảo luận công khai thường niên về phương thức làm việc của HĐBA LHQ, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cho rằng những thay đổi đối với phương thức hoạt động của HĐBA cần hướng tới cải thiện thực chất, thay vì chỉ mang tính hình thức.

Ông Nebenzia nói: “Điều thiết yếu là mọi thay đổi phải được nghiên cứu kỹ lưỡng và hướng tới việc thực sự, chứ không phải trên danh nghĩa, nâng cao chất lượng công việc của Hội đồng”.

Theo Đại sứ Nga, các phương thức làm việc của HĐBA cần tính đến đặc thù của cơ quan này, tính nhạy cảm của nhiều vấn đề trong chương trình nghị sự và đặc biệt là yêu cầu bảo đảm các quyết định được thực thi hiệu quả.

Một trong những vấn đề được Nga đặc biệt quan tâm là việc rà soát các cơ chế trừng phạt của HĐBA. Đại sứ Nebenzia cho rằng một số biện pháp hạn chế đã không còn phản ánh đầy đủ tình hình thực tế, song vẫn tiếp tục được duy trì.

Ông chỉ trích việc một số nước không sẵn sàng xem xét lại các cơ chế trừng phạt liên quan Triều Tiên, Sudan, Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, đồng thời cảnh báo về xu hướng mở rộng các biện pháp trừng phạt thay vì đánh giá lại tính cần thiết và hiệu quả của chúng.

Moscow đồng thời kêu gọi mở rộng vai trò của các thành viên không thường trực trong quá trình soạn thảo các văn kiện của HĐBA. Ông Nebenzia nói: “Nga nhất quán ủng hộ việc mở rộng nhóm các nước giữ vai trò chủ trì soạn thảo, trước hết thông qua việc tăng cường sự tham gia của các thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an”, đồng thời cho rằng cần đặc biệt quan tâm quan điểm của các quốc gia châu Phi.

Ông Nebenzia cho biết một nhiệm vụ quan trọng khác của HĐBA trong năm nay là lựa chọn ứng cử viên cho vị trí Tổng Thư ký LHQ nhiệm kỳ tiếp theo. Nga nhấn mạnh quá trình này phải được tiến hành phù hợp với Điều 97 Hiến chương LHQ, trong đó quy định vai trò tương ứng của HĐBA và Đại hội đồng LHQ.

Bích Hồng

Nguồn: APT.