Nga công bố tàu ngầm hạt nhân đầu tiên mang tên lửa siêu thanh Zircon

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/11 tuyên bố đưa tàu ngầm hạt nhân Perm thuộc lớp Yasen-M vào biên chế Hải quân Nga, đánh dấu bước phát triển mới trong năng lực tác chiến dưới biển của nước này. Tàu được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh Zircon, có tầm bắn được công bố khoảng 900 km, có khả năng tấn công cả mục tiêu trên biển và trên đất liền.

Theo thông báo của Điện Kremlin, ông Putin đã tham dự lễ thượng cờ trên tàu ngầm Perm tại xưởng đóng tàu Sevmash, thành phố Severodvinsk, vùng Arkhangelsk, miền Tây Bắc nước Nga. Sự kiện đánh dấu việc chính thức bàn giao tàu ngầm này cho Hải quân Nga.

Thuộc Dự án 885M Yasen-M, Perm là tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ thứ tư, được thiết kế để hoạt động bí mật trên các vùng biển và đại dương, đồng thời triển khai nhiều loại vũ khí hiện đại. Đáng chú ý, đây là tàu ngầm đầu tiên của Nga được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh Zircon làm vũ khí tiêu chuẩn.

Theo các thông tin được công bố, tên lửa Zircon có tầm bắn khoảng 900 km và tốc độ di chuyển gấp nhiều lần tốc độ âm thanh. Hệ thống phóng trên tàu Perm được thiết kế để tương thích với nhiều loại tên lửa, cho phép tấn công các mục tiêu trên biển cũng như trên đất liền. Tốc độ cao của Zircon được đánh giá có thể rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng của các hệ thống phòng không đối phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga là một trong số ít quốc gia có khả năng chế tạo các tàu ngầm hạt nhân hiện đại với sức mạnh và tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ông khẳng định Moskva sẽ tiếp tục tăng cường tiềm lực chiến đấu của lực lượng tàu ngầm, đồng thời phát triển các đơn vị hải quân cơ động, được trang bị vũ khí hiện đại nhằm ứng phó với những thách thức an ninh hàng hải.

Theo nhà lãnh đạo Nga, trong 8 năm qua, nước này đã đưa vào biên chế 18 tàu ngầm, trong đó có 5 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo. Nhiều tàu mới hiện cũng đang được đóng cùng với việc phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động của lực lượng này.

Ông Putin đồng thời cho biết Nga dự kiến đưa thêm 5 tàu ngầm mang tên lửa vào biên chế Hải quân trước năm 2030, trong đó có 3 tàu thuộc lớp Yasen-M và 2 tàu ngầm hạt nhân thuộc các lớp khác. Theo kế hoạch, tàu Perm sẽ được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương, cùng các tàu cùng lớp Novosibirsk và Krasnoyarsk.

Thu Uyên