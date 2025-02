Anh sẵn sàng triển khai quân đội đến Ukraine

Vương quốc Anh sẵn sàng gửi quân tới Ukraine như một sự bảo đảm an ninh cho Kiev nhằm giải quyết xung đột, Thủ tướng Anh Keir Starmer viết trong một bài báo đăng trên tờ The Daily Telegraph được hãng thông tấn Nga TASS trích dẫn.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: AP.

"Anh sẵn sàng đóng vai trò dẫn đầu trong việc đẩy nhanh công tác đảm bảo an ninh cho Ukraine. Điều này bao gồm hỗ trợ thêm cho quân đội Ukraine, nơi Anh đã cam kết 3 tỷ đô la mỗi năm cho đến ít nhất là năm 2030. Anh cũng sẵn sàng và mong muốn đóng góp vào việc đảm bảo an ninh cho Ukraine bằng cách đưa quân đội vào cuộc nếu cần thiết", thủ tướng Anh cho biết.

"Tôi cảm nhận rất sâu sắc trách nhiệm đi kèm với việc có khả năng đưa quân nhân Anh vào nơi nguy hiểm. Nhưng bất kỳ vai trò nào trong việc giúp đảm bảo an ninh cho Ukraine đều giúp đảm bảo an ninh cho lục địa của chúng ta và an ninh của đất nước này", Starmer chỉ ra.

Theo ông, tương lai của Ukraine là “mang tính sống còn đối với toàn bộ châu Âu”. Về vấn đề này, các nước châu Âu cần tăng chi tiêu cho quốc phòng của chính họ, Starmer nói thêm. "Chúng ta phải chứng minh rằng chúng ta thực sự nghiêm túc về quốc phòng của chính mình và tự gánh vác gánh nặng của mình. Chúng ta đã nói về điều đó quá lâu rồi và Tổng thống Mỹ có lý khi yêu cầu chúng ta tiếp tục. Là các quốc gia châu Âu, chúng ta phải tăng chi tiêu quốc phòng và đảm nhận vai trò lớn hơn trong NATO", thủ tướng Anh nhấn mạnh.

Theo tờ Daily Telegraph, những bình luận của thủ tướng Anh nhằm gây áp lực lên các thủ đô châu Âu khác, đặc biệt là Berlin, để gửi quân đến Ukraine sau khi giao tranh kết thúc. Tờ báo nói thêm Starmer quyết định công khai ủng hộ việc gửi quân sau khi các tuyên bố của Mỹ tại Hội nghị An ninh Munich.

Tờ Daily Telegraph nhấn mạnh vẫn chưa rõ lực lượng gìn giữ hòa bình của các nước châu Âu tại Ukraine sẽ như thế nào. Theo tờ báo, đội quân này có thể được triển khai không phải ở tuyến đầu, mà là sau lưng quân nhân Ukraine.

Starmer cũng nhấn mạnh châu Âu và Mỹ nên hợp tác để đạt được hòa bình lâu dài ở Ukraine. Ông cho biết sẽ gặp tổng thống Mỹ trong tương lai gần để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Kiev.

"Sự hỗ trợ của Mỹ sẽ vẫn rất quan trọng và sự đảm bảo an ninh của Mỹ là điều cần thiết cho một nền hòa bình lâu dài, bởi vì chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Nga tấn công một lần nữa. Vì vậy, tôi sẽ gặp Tổng thống Trump trong những ngày tới, làm việc với ông ấy và các đối tác G7 để giúp đảm bảo một thỏa thuận mạnh mẽ", thủ tướng Anh viết.

Ông cũng nhắc lại lập trường của London rằng hòa bình ở Ukraine “không thể đến bằng bất cứ giá nào”, các đại diện của Kiev nên ngồi vào bàn đàm phán và Ukraine đang trên “con đường không thể đảo ngược” để trở thành thành viên NATO, mặc dù “có thể mất thời gian”. Thủ tướng Anh cũng nhắc nhở tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút quân hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan vào năm 2021, lưu ý kịch bản như vậy không nên được phép xảy ra. “Tôi tin chắc rằng Tổng thống Trump cũng sẽ muốn tránh điều này”, ông lưu ý.

"Những ngày quan trọng sắp tới sẽ quyết định an ninh tương lai của lục địa chúng ta. Như tôi đã nói ở Paris, hòa bình đến từ sức mạnh. Nhưng điều ngược lại cũng đúng. Sự yếu kém sẽ dẫn đến chiến tranh", Starmer kết luận.

TD