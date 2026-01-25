Làm giàu từ nghề chế biến lâm sản

Đến thăm Công ty CP Xuân Sơn ở xã Ngọc Trạo do anh Trịnh Thái Sơn, 42 tuổi làm giám đốc, chúng tôi thực sự nể phục với cơ ngơi được gây dựng từ nghị lực vượt khó và quyết tâm vươn lên của anh.

Anh Trịnh Thái Sơn, Giám đốc Công ty CP Xuân Sơn kiểm tra than viên nén trước khi xuất khẩu.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xã Thạch Quảng (huyện Thạch Thành cũ) - vùng đất có diện tích keo lớn của tỉnh, nên ngay khi còn nhỏ anh Sơn đã mơ ước sau này sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất chế biến lâm sản. Năm 2008 sau khi tốt nghiệp Khoa kinh tế, Trường Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) anh quyết tâm trở về quê hương để lập nghiệp. Nhận thấy nguồn nguyên liệu phong phú, năm 2009 bằng nguồn vốn của gia đình và vay thêm ngân hàng, anh đã mua lại một xưởng chế biến lâm sản ở thôn Tân Thịnh, xã Thành Tâm (nay là xã Ngọc Trạo), với diện tích 2,8ha để đầu tư xây dựng nhà máy chế biến lâm sản. Để có kinh nghiệm, anh đã lặn lội đi học hỏi ở các nhà máy chế biến lâm sản trong và ngoài tỉnh, đồng thời đầu tư nâng cấp nhà xưởng, mua máy móc để sản xuất ván palet xuất khẩu. Tận dụng nguồn nguyên liệu từ cành nhánh, gốc, rễ anh đầu tư mua thêm hệ thống máy băm dăm.

Năm 2018 anh đầu tư mở rộng nhà xưởng sản xuất, mua hệ thống máy móc để sản xuất than viên nén xuất khẩu, với tổng giá trị trên 30 tỷ đồng. Khi xây dựng xong nhà xưởng, đào tạo công nhân, anh đã lặn lội đi các địa phương trong vùng có nguồn nguyên liệu dồi dào để ký hợp đồng thu mua nguyên liệu và tìm các đối tác để tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, công ty đã đầu tư trồng 500ha rừng keo để đáp ứng nguồn nguyên liệu sản xuất.

Hiện 500ha keo của công ty đã được cấp chứng chỉ quốc tế FSC. Đến nay, mỗi năm công ty tiêu thụ 90.000 tấn gỗ keo nguyên liệu, chế biến được 9.000 tấn than viên nén, 20.000 tấn ván bóc, 15.000 tấn ván xẻ. Ngoài ra, tận dụng nguồn phế phẩm từ lâm sản, mỗi năm công ty xuất khẩu được 30.000 tấn gỗ băm dăm sang thị trường Trung Quốc. Doanh thu mỗi năm ước đạt 200 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 100 lao động, với mức thu nhập trên 10 triệu đồng/người/tháng và hàng nghìn hộ trồng rừng trong vùng.

Ngoài làm kinh tế giỏi, anh Trịnh Thái Sơn còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương và luôn đi đầu hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ của xã, thôn đóng góp XDNTM, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Bài và ảnh: Thiện Nhân