NATO công bố "Lý thuyết Chiến thắng" tại Diễn đàn An ninh Warsaw 2026

Tại Diễn đàn An ninh Warsaw, Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh NATO tại Châu Âu sẽ chính thức công khai “Lý thuyết Chiến thắng”- chiến lược quốc phòng mới nhằm củng cố khả năng răn đe sườn phía đông và chuẩn bị cho kịch bản xung đột cường độ cao với Nga.

Ngày 12/10, tại Diễn đàn An ninh Warsaw (Ba Lan), Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh NATO tại Châu Âu, Tướng Alexus Grynkewich (Mỹ), dự kiến sẽ lần đầu tiên công khai trình bày “Lý thuyết Chiến thắng” của liên minh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia phương Tây gia tăng quan ngại về các hoạt động tấn công hỗn hợp và hành vi can thiệp của Moscow.

Theo ban tổ chức Diễn đàn An ninh Warsaw 2026, chiến lược “Lý thuyết Chiến thắng” vốn được thảo luận kín ở cấp cao nhất trong Ủy ban Quân sự NATO suốt nhiều tháng qua. Phát biểu của Tướng Grynkewich được xem là sự kiện trung tâm của diễn đàn năm nay, mở ra cuộc thảo luận lớn về tương lai chiến tranh và năng lực phòng thủ của Liên minh.

Đáng chú ý, chiến lược này xác định năm 2029 là cột mốc thời gian then chốt để các lực lượng Châu Âu và Mỹ hoàn tất công tác chuẩn bị ứng phó với các thách thức an ninh tương lai.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh giới chức phương Tây cáo buộc Moscow đang gia tăng các chiến dịch tấn công “hỗn hợp”, bao gồm hành vi phá hoại và can thiệp nhắm vào các quốc gia hỗ trợ Ukraine. Phía NATO cho rằng các hành động này ngày càng trở nên nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an ninh khu vực.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte lên tiếng kêu gọi các nước thành viên giữ bình tĩnh, đồng thời khẳng định NATO vẫn là một liên minh phòng thủ nhưng sở hữu sức mạnh vượt trội.

Ở chiều ngược lại, điện Kremlin nhiều lần bác bỏ các cáo buộc từ phía Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia NATO nào, đồng thời cảnh báo Nga sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng nếu đối mặt với các hành động thù địch.

Diễn đàn An ninh Warsaw 2026 diễn ra trong hai ngày 12-13/10, quy tụ hơn 2.500 đại biểu, quan chức quân sự và chính khách từ hơn 90 quốc gia, bao gồm Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre, cùng bài phát biểu trực tuyến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Diễn đàn được xem là phép thử quan trọng cho khả năng gắn kết và tự chủ chiến lược của châu Âu trước những biến động địa chính trị ngày càng phức tạp.

Nhật Lệ