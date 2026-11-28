Ba Lan "đặt cược" vào trí tuệ nhân tạo quân sự của Mỹ bất chấp làn sóng tự chủ công nghệ ở Châu Âu

Ba Lan vừa chính thức ký kết thỏa thuận trị giá 300 triệu USD với tập đoàn công nghệ Mỹ Palantir để triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trên chiến trường. Quyết định này đưa Warsaw đi ngược lại xu hướng của nhiều quốc gia châu Âu khác, vốn đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào hạ tầng công nghệ quốc phòng của Washington.

Ngày 27/11, tại thủ đô Warsaw, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã ký hợp đồng kéo dài 5 năm, trị giá khoảng 300 triệu USD với tập đoàn phân tích dữ liệu lớn Palantir (Mỹ) nhằm mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lực lượng vũ trang.

Theo thỏa thuận, Ba Lan sẽ triển khai ở cấp độ quốc gia hệ thống phần mềm Maven Smart System - nền tảng ứng dụng AI để tổng hợp, phân tích dữ liệu quân sự đa nguồn, hỗ trợ các chỉ huy từ công tác hậu cần đến xác định mục tiêu trên chiến trường. Hệ thống này hiện cũng đang được lực lượng Ukraine và bộ chỉ huy NATO sử dụng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh AI chiến trường là thành phần then chốt trong chiến lược răn đe quân sự của nước này. Bảo vệ quyết định chọn đối tác Mỹ, ông Kosiniak-Kamysz khẳng định “sẽ là sai lầm nếu không tận dụng” một công nghệ đã chứng minh hiệu quả thực tế, đồng thời cho biết Warsaw sẵn sàng ưu tiên doanh nghiệp nội địa nếu có sản phẩm đạt năng lực tương đương.

Song song với hợp đồng 5 năm này, Warsaw đang tự phát triển hai nền tảng nội địa mang tên AIRON và NEFRYT với kỳ vọng có thể thay thế các công cụ của Mỹ trước khi thỏa thuận với Palantir hết hạn.

Bước đi của Ba Lan diễn ra trong bối cảnh nhiều đồng minh châu Âu đang đẩy mạnh lộ trình “thoát ly” khỏi phần mềm quốc phòng Mỹ để hướng tới tự chủ kỹ thuật số:

Hồi tháng 6, cơ quan tình báo nội địa Pháp thông báo chuyển sang sử dụng phần mềm của nhà cung cấp trong nước ChapsVision (đơn vị cũng được cho là đã ký hợp đồng với tình báo nội địa Đức). Đến tháng 7, Paris và Berlin tiếp tục nhất trí hợp tác phát triển phần mềm quốc phòng riêng.

Theo truyền thông khu vực, Tây Ban Nha dự kiến để hợp đồng tình báo quân sự với Palantir hết hạn vào cuối năm nay; quân đội Hà Lan đặt mục tiêu tìm kiếm giải pháp thay thế của châu Âu vào năm 2028; trong khi quân đội Đan Mạch được cho là đã dừng đàm phán mua hệ thống Maven.

Trước đó một ngày (26/11), Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lên tiếng kêu gọi phát triển các mô hình AI nội địa độc lập, cảnh báo rằng phần mềm có nguồn gốc nước ngoài luôn tiềm ẩn nguy cơ bị vô hiệu hóa từ xa hoặc can thiệp phục vụ lợi ích bên ngoài.

Nhật Lệ