Mỹ - Iran gia tăng căng thẳng quanh lệnh phong tỏa hàng hải

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi quân đội Mỹ vô hiệu hóa một tàu thương mại tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Tehran tuyên bố sẽ phá vỡ vòng vây, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định Washington có thể chấm dứt xung đột bất cứ lúc nào.

Ngày 27/11, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lực lượng nước này đã sử dụng máy bay quân sự tấn công phần đuôi tàu chở hàng M/V Pacific Archer mang cờ Palau tại Vịnh Oman. Con tàu xuất phát từ cảng Bandar Abbas của Iran và tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Vụ việc xảy ra ngày 26/11, khiến hệ thống động lực của tàu bị vô hiệu hóa, song không có thủy thủ nào bị thương.

Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ đã buộc 158 tàu thương mại thay đổi lộ trình và quay trở lại, đồng thời vô hiệu hóa 6 tàu không tuân thủ mệnh lệnh.

Phản ứng trước hành động của Mỹ, giới chức Iran tuyên bố không chấp nhận lệnh phong tỏa và khẳng định sẽ tìm cách phá vỡ vòng vây. Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Mohammad Mokhber tuyên bố Tehran sẽ không để Mỹ duy trì biện pháp này, đồng thời nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa trở lại nếu hoạt động phong tỏa của Washington tiếp diễn.

Trong khi đó, Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani khẳng định Tehran sẽ triển khai các biện pháp nhằm buộc lực lượng Mỹ rời khỏi vùng biển khu vực.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục khẳng định Washington có thể chấm dứt xung đột bất cứ khi nào ông muốn. Ông đồng thời đề cập khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân ngầm của Iran tại khu vực núi Pickaxe, địa điểm bị nghi ngờ liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Những diễn biến mới đang tác động đến thị trường năng lượng quốc tế. Sau ba tuần giảm liên tiếp, giá dầu quốc tế đã tăng trở lại trong tuần này do lo ngại về an ninh hàng hải và nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông. Diễn biến tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược của thế giới, tiếp tục là yếu tố được thị trường theo dõi sát.

Minh Phương