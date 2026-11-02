NASA hoàn tất thử nghiệm 378 ngày mô phỏng sống trên Sao Hỏa

Ngày 1/11, bốn thành viên tham gia chương trình mô phỏng sứ mệnh thám hiểm Sao Hỏa của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã kết thúc 378 ngày sống cách ly tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở thành phố Houston, bang Texas. Thử nghiệm nhằm nghiên cứu khả năng thích nghi của con người với điều kiện sinh hoạt và làm việc trong các chuyến thám hiểm dài ngày ngoài Trái Đất.

Theo hãng tin Reuters, bốn thành viên đã rời khỏi khu mô phỏng khép lại nhiệm vụ thứ hai thuộc chương trình CHAPEA (Mô phỏng thám hiểm nhằm nghiên cứu sức khỏe và hiệu suất làm việc của phi hành đoàn). Đây là dự án nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần và khả năng phối hợp của phi hành gia trong những hành trình kéo dài.

Khu vực thử nghiệm có diện tích khoảng 158 m2, được xây dựng bằng công nghệ in 3D tại Trung tâm Vũ trụ Johnson. Bốn thành viên bước vào khu vực này ngày 19/10/2025 và thực hiện nhiều hoạt động mô phỏng môi trường Sao Hỏa, trong đó có trồng cây trên nền đất nhân tạo giống đất trên hành tinh này, duy trì sinh hoạt hằng ngày và liên lạc với các chuyên gia NASA thông qua hệ thống có độ trễ tương tự liên lạc giữa các hành tinh.

Phi hành đoàn gồm chỉ huy Ross Elder, chuyên viên khoa học Matthew Montgomery, kỹ sư bay James Spicer và nhân viên y tế Ellen Ellis. Sau khi kết thúc thử nghiệm, bà Ellis cho biết đây là một năm làm việc đặc biệt, trong đó các thành viên tự nguyện sống trong môi trường khép kín để phục vụ nghiên cứu khoa học.

Theo Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Johnson Vanessa Wyche, các thành viên đã phải thích nghi với nguồn lực hạn chế, duy trì hoạt động của khu cư trú và thực hiện những nhiệm vụ mô phỏng thám hiểm Sao Hỏa. Độ trễ trong liên lạc đòi hỏi phi hành đoàn phải kiên nhẫn, lập kế hoạch kỹ lưỡng và chủ động xử lý tình huống. Sau thử nghiệm, bốn thành viên sẽ tham gia chương trình đánh giá và tổng kết kéo dài hai tuần với các nhà khoa học NASA.

NASA đặt mục tiêu đưa con người lên Sao Hỏa sớm nhất vào thập niên 2030, sau khi triển khai các kế hoạch đưa phi hành gia trở lại Mặt Trăng. Những dữ liệu thu được từ chương trình CHAPEA được kỳ vọng góp phần chuẩn bị cho các sứ mệnh thám hiểm không gian dài ngày trong tương lai.

Lê Hà.