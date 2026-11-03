“Nâng chất” cho các HTX khu vực miền núi

Trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa, các HTX đóng vai trò là “mắt xích” quan trọng giúp kết nối người dân với thị trường, biến những nông đặc sản địa phương thành sản phẩm hàng hóa có giá trị. Tuy nhiên, hạn chế về trình độ quản lý, phương thức kinh doanh và khả năng tiếp cận thị trường từ lâu đã trở thành những rào cản lớn. Trước thực tế đó, những hoạt động hỗ trợ năng lực được Liên minh HTX tỉnh và các sở, ngành tổ chức đã mở ra kỳ vọng “nâng chất” cho các HTX trong giai đoạn mới.

Thành viên HTX Nông dược sống hạnh phúc, xã Cẩm Thạch livestream bán sản phẩm.

Trở về từ lớp tập huấn “Chợ sản phẩm trực tuyến” do Liên minh HTX tỉnh tổ chức đầu tháng 10 vừa qua, ông Phạm Công Bảo, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Yên Lạc (xã Yên Thọ) áp dụng vào việc kinh doanh của đơn vị mình. Thay vì bán sản phẩm qua hệ thống thương lái, đầu mối quen như trước đây, ông đã chủ động xây dựng gian hàng trên các nền tảng như Tiktok shop, Shopee và thực hành livestream trên các nền tảng số. Ông Bảo cho biết: “Trước đây, chúng tôi chỉ biết chờ thương lái đến tận nơi mua miến dong, các loại nông sản khác hoặc chủ động mang đi rao bán. Qua lớp tập huấn, tôi mới biết cách mở gian hàng online, chụp hình sản phẩm sao cho bắt mắt và gói hàng gửi qua bưu điện”.

Đặc biệt, trong phiên livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP lần thứ nhất do UBND xã Yên Thọ tổ chức, HTX Dịch vụ nông nghiệp Yên Lạc đã chủ động đăng ký tham gia, quảng bá cho sản phẩm OCOP 3 sao miến dong Yên Lạc. Trong buổi giới thiệu sản phẩm trực tuyến, HTX không chỉ giới thiệu về quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm mà còn thu hút người tiêu dùng bởi câu chuyện sản phẩm gần gũi, mang đậm đặc trưng sản xuất của người dân địa phương. Qua đó, kết nối được với hàng chục khách hàng để tiêu thụ sản phẩm trực tuyến.

Không chỉ ông Phạm Công Bảo và các thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Yên Lạc mà 42 học viên tham gia lớp tập huấn về “Chợ sản phẩm trực tuyến” và kỹ năng kinh doanh số được Liên minh HTX tỉnh tổ chức đầu tháng 10 vừa qua đều không khỏi ngỡ ngàng trước những giá trị mà công nghệ mang lại. Nếu như trước đây, việc tiêu thụ nông sản, sản phẩm thế mạnh của HTX và người dân địa phương chủ yếu phụ thuộc vào thương lái và thị trường nội tỉnh, thì nay, qua hướng dẫn cầm tay chỉ việc, các học viên đã bước đầu làm quen với việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, lập trang fanpage, mở gian hàng trên Tiktok shop và thực hành livestream bán hàng.

Lớp tập huấn không chỉ cung cấp công cụ, mà quan trọng hơn là đã làm thay đổi tư duy sản xuất và kinh doanh của đội ngũ lãnh đạo HTX. Khái niệm về “chợ số”, “truy xuất nguồn gốc”, “bao bì chuẩn nhận diện” hay “câu chuyện sản phẩm” vốn còn xa lạ, nay đã trở thành công cụ hiệu quả để các HTX áp dụng trực tiếp vào quá trình kinh doanh, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của HTX và thành viên.

Bên cạnh việc trau dồi kỹ năng số, các HTX vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa còn nhận được sự tiếp sức mạnh mẽ từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể của tỉnh. Nguồn lực này giúp các HTX đầu tư trang thiết bị, chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu và từng bước đưa sản phẩm vào các chuỗi tiêu thụ hiện đại. Thông qua các lớp tập huấn, hỗ trợ, tiếp cận công nghệ số, đến nay, đã có khoảng 15% HTX nông nghiệp áp dụng công nghệ cao trong quá trình sản xuất, khoảng 10% HTX nông nghiệp thực hiện phương thức tiếp thị, sử dụng hiệu quả website để giới thiệu, quảng bá, bán hàng.

Ông Trương Ngọc Ninh, Chánh Văn phòng Liên minh HTX tỉnh, cho biết: “Việc kết hợp giữa nâng cao năng lực công nghệ qua các lớp tập huấn, nhất là các lớp chuyển đổi số và đòn bẩy từ các chương trình hỗ trợ đang tạo nên động lực kép cho nhiều HTX khu vực miền núi của tỉnh. Sự chủ động học hỏi của người dân vùng cao kết hợp với định hướng, đồng hành của các cấp, ngành đang từng bước giải bài toán đầu ra ổn định cho nông sản và các sản phẩm đặc trưng của vùng”.

Sự chủ động thích ứng với công nghệ chính là tiền đề quan trọng giúp các HTX khu vực miền núi Thanh Hóa khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, góp phần giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bài và ảnh: Lê Hòa